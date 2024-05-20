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Avrupa'ya kısa yol kupa

Beşiktaş, kupaya odaklandı. Hedef; Trabzonspor’a karşı oynanacak olan finali kazanıp hem kötü giden sezonu kupayla taçlandırmak hem de Avrupa biletini almak

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2024 Pazartesi 06:50
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Avrupa'ya kısa yol kupa

Süper Lig'in 37'nci haftasında Hatayspor'la 2-2 berabere kalarak dördüncülük şansını da zora soka Beşiktaş, Türkiye Kupası'na odaklandı. Tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren siyah-beyazlılar, bu sezonu en azından kupayla taçlandırmak ve Avrupa biletini almak istiyor. Trabzonspor'la oynayacağı finale odaklanan Beşiktaş'ta, tüm planlar bunun üzerine yapılmaya başlandı. Yönetim ve teknik heyet, camiadan özür dilemenin kısa yolu olarak kupayı görüyor. Dünden itibaren tüm konsantrasyonunu kupaya veren Beşiktaş'ta yönetim, bu hafta Nevzat Demir Tesisleri'ne kamp kuracak. Dünden itibaren Ümraniye'ye giden yönetim kurulu, teknik sorumlu Serdar Topraktepe ve futbolculara destek oluyor. Eğer ki Türkiye Kupası kaybedilirse; son haftadaki Kasımpaşa maçı sezonun finali olacak. Siyah-beyazlılar, Kasımpaşa'ya da yenilirse sezonu 6'ncı bitirecek ve gelecek sezon Avrupa kupalarında mücadele edemeyecek.

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