Haberler Beşiktaş Halim Okta: Eksik ve yorgun oyuncuların sıkıntısını yaşıyoruz

Halim Okta: Eksik ve yorgun oyuncuların sıkıntısını yaşıyoruz

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Halim Okta, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında oynanan ve 1-1 beraberlikle sonuçlanan Corendon Alanyaspor maçını değerlendirdi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2024 Pazar 22:35
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Halim Okta: Eksik ve yorgun oyuncuların sıkıntısını yaşıyoruz

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta Teknik Sorumlu Halim Okta, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

Orta, "Eksiğimiz vardı tabii yorgun oyuncularımız da vardı. Bu aralar uzun süreli sakatlıklardan çıkan oyuncularımız oluyor, maç içinde bunun sıkıntısını yaşıyoruz. İlk yarıda temponuz düşüktü ve rakibe biraz daha topla oynama imkanı verdik. Ama ikinci yarının ilk yarım saati oldukça iyi oynadık golü de bulduk. Golün ardından yaşadığımız konsantrasyon eksikliği ile golü de yedik. Bunun yanında birçok genç oyuncumuza da süre verdik. Onların gelişimi ve gösterdikleri performanstan son derece memnunum." ifadelerini kullandı.

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