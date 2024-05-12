Corendon Alanyaspor 1-1 Beşiktaş (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Corendon Alanyaspor ile Beşiktaş, Alanya Oba Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

İki takım, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılarak puanları paylaştı.

Beşiktaş'ın golü 61. dakikada Jackson Muleka'dan gelirken, Corendon Alanyaspor'un golünü 79. dakikada Ahmed Hassan kaydetti.

Beşiktaş bu sonuçla puanını 55'e yükseltirken, Corendon Alanyaspor puanını 50'ye çıkardı.

MAÇTAN NOTLAR

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Corendon Alanyaspor'a konuk olan Beşiktaş'ta teknik sorumlu Serdar Topraktepe Ziraat Türkiye Kupası'ndaki MKE Ankaragücü maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 5 değişiklik yaptı.

Topraktepe, Alanya Oba Stadı'nda oynanan karşılaşmada, kupa maçında ilk 11'de görev verdiği isimlerden Mert Günok, Svensson, Salih Uçan, Necip Uysal, Muçi, Masuaku'yu Alanyaspor karşısında da sahaya sürdü.

Siyah-beyazlı takımda Milot Rashica, Rachid Ghezzal ve Alex Oxlade-Chamberlain sakatlıkları nedeniyle, Al-Musrati, Omar Colley ve Semih Kılıçsoy da kart cezaları nedeniyle kadroda yer almadı.

Beşiktaş'ta Alanyaspor karşısında ayrıca Tayyip Talha Sanuç, Gedson Fernandes, Cenk Tosun, Onur Bulut ve Muleka ilk oynadı.

Topraktepe, kalede Mert Günok'u oynatırken, savunma dörtlüsünü Svensson, Necip Uysal, Tayyip Talha Sanuç, ve Masuaku'dan oluşturdu. Orta ikilide Salih Uçan ve Gedson yer alırken, hücumda Onur Bulut, Muçi ve Cenk Tosun oynadı. Topraktepe gol yollarında ise Muleka'ya güvendi.

Beşiktaşlı taraftarlar, kendilerine ayrılan bölümün tamamını doldurdu. Taraftarlar, maç öncesinde de futbolculara tezahüratlarla destek verdi.

ALANYASPOR'DA 4 DEĞİŞİKLİK

Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Süper Lig'in 35'inci haftasında 1-1 berabere kaldıkları MKE Ankaragücü maçının 11'inde 4 değişikliğe gitti.

Tecrübeli teknik adam, Ahmed Hassan'ın yerine Ui Jo Hwang'i, Efecan Karaca'nın yerine Eduardo'yu, Yusuf Özdemir'in yerine Augusto'yu, Furkan Bayır'ın yerine Fatih Aksoy'u ilk 11'de görevlendirdi.

Tekke, ilk 11'i Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Fatih Aksoy, Aliti, Balkovec, Coelho, Fer, Oğuz Aydın, Augusto, Eduardo, Hwang oluşturdu.

MAÇTAN DAKİKALAR

24'üncü dakikada Beşiktaş'ın ceza sahası dışı sağ çaprazından kazandığı serbest vuruşta Masuaku'nun şutu üst direkten dışarı gitti.

29'uncu dakikada Alanyaspor'un merkezden gelişen atağında Eduardo'nun pasıyla topla buluşan Hwang'ın vuruşunu kaleci Mert Günok kornere gönderdi.

38'inci dakikada sağ taraftan gelişen Alanyaspor atağında Oğuz Aydın'ın ceza sahası içerisine gönderdiği pasta topa gelişine vuran Hwang'ın vuruşunda top kale direğinin yanından dışarı çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.

54'üncü dakikada Hadergjonaj'ın kullandığı taç atışında topla buluşan Oğuz Aydın'ın ceza sahası içerisine kat ederek yaptığı vuruşta topu kaleci Mert Günok kornere çeldi.

61'inci dakikada Beşiktaş öne geçti. Sağ kanattaki Onur Bulut'un arka direğe yaptığı ortaya yükselen Muleka'nın kafa vuruşunda top fileleri havalandırdı: 0-1

79'uncu dakikada Alanyaspor beraberliği yakaladı. Sağ taraftan gelişen atakta Efecan Karaca ceza sahası içerisine kat ederek topu Ahmed Hassan'a gönderdi. Ahmed Hassan gelişine vurduğu topu ağlarla buluşturdu: 1-1

Mücadele 1-1 eşitlikle tamamlandı.