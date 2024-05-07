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Beşiktaş'tan teknik direktör kararı! Ay sonunda...

Son dakika Beşiktaş haberleri: Yönetimin teknik direktör kararı ay sonunda. Kartal’da Sergen Yalçın, Nuri Şahin, Şenol Güneş gibi yerli adaylar ön plana çıkarken, son kararın Mayıs sonunda verileceği kesinlik kazandı. (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2024 Salı 06:50
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Beşiktaş'tan teknik direktör kararı! Ay sonunda...

Süper Lig'de Çaykur Rizespor galibiyetinin ardından Türkiye Kupası'na odaklanan Beşiktaş, bir yandan da teknik direktör arayışlarını sürdürüyor. Siyah-beyazlılarda başkan Hasan Arat, Almanya'da yaptığı temasların ardından Türkiye'ye dönerken yönetim kurulu ile değerlendirmelerde bulundu. Sportif direktörlük için Devin Özek ile önemli mesafe kaydeden Arat, hoca için ise Dortmund'un yardımcı antrenörü Nuri Şahin ile bir görüşme yaptı. Şahin ile yapılan görüşme olumlu bir havada geçse de Beşiktaş yönetiminde özellikle yerli adaylar konusunda fikir ayrılıkları olduğu öğrenildi.

İNCE ELEYİP SIK DOKUYORLAR

Beşiktaş yönetiminin bir kısmı Nuri Şahin gibi genç ve başarıya aç bir teknik adamla yeni bir hikaye yazılmasını savunurken diğer kanatta ise Sergen Yalçın ve Şenol Güneş isimleri dile getiriliyor. Nuri Şahin'in şampiyonluk baskısını kaldırıp kaldıramayacağı konusunda endişelerini dile getiren yöneticiler, Yalçın ya da Güneş gibi camiayı bilen tecrübeli bir ismin düşünülmesinin doğru karar olacağını ileri sürüyor. Şu anda Türkiye Kupası'na odaklanan siyah-beyazlılar, teknik direktör konusunda sezon sonunda kesin kararını verecek. Yönetim, hata yapmak istemiyor ve ince eleyip sık dokuyor.

NURİ ŞAHİN LİSANS PEŞİNDE

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın bir görüşme gerçekleştirdiği Nuri Şahin konusunda net bir gelişme yaşanmadı. Kicker'in 3 gün önce yaptığı habere göre Nuri Şahin, kendisini yakından tanıyan Dortmund CEO'su patronu Watzke ile yoğun görüşmelerden sonra takıma dönmeye ikna oldu. Dortmund'da gelecekte sorumlu bir pozisyonda olmak için hala eksik olan UEFA Pro Lisansını alacak. Bu nedenle uzun vadede Terzic'in potansiyel bir halefi olacağı açık.

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