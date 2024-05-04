TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan stoper hamlesi! İlk görüşme gerçekleşti
Son dakika spor haberleri... Beşiktaş'ta başkan Hasan Arat yönetiminde transfer çalışmaları durmak bilmiyor. Siyah-beyazlılar son olarak stoper konusu için gündemine Atletico Madrid forması giyen yıldız ismi aldı. Beşiktaş, bu oyuncuyla ilk görüşmeyi gerçekleştirdi. İşte detaylar... BJK SPOR HABERLERİ
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TRANSFERDE KARTAL'A 2 RAKİP ÇIKTI!
Beşiktaş dışında yıldız oyuncuyu Serie A'dan da iki takım istiyor. Beşiktaş, Hermoso ile önümüzdeki transfer için günlerde bir kez daha görüşecek.
Bu sezon Atletico Madrid ile 40 maça çıkan Hermoso, 2 gol 2 asistlik performans sergiledi.
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