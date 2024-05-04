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TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan stoper hamlesi! İlk görüşme gerçekleşti

Son dakika spor haberleri... Beşiktaş'ta başkan Hasan Arat yönetiminde transfer çalışmaları durmak bilmiyor. Siyah-beyazlılar son olarak stoper konusu için gündemine Atletico Madrid forması giyen yıldız ismi aldı. Beşiktaş, bu oyuncuyla ilk görüşmeyi gerçekleştirdi. İşte detaylar... BJK SPOR HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2024 Cumartesi 13:46
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TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan stoper hamlesi! İlk görüşme gerçekleşti

Takvim'in haberine göre Beşiktaş, İspanya Ligi'nin güçlü ekiplerinden Atletico Madrid'de forma giyen İspanyol stoper, Mario Hermoso ile online olarak görüştü.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan stoper hamlesi! İlk görüşme gerçekleşti

Siyah-beyazlılar, oyuncunun şartlarını sordu. Ardından olumlu veya olumsuz bir geri dönüş yapılmadı.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan stoper hamlesi! İlk görüşme gerçekleşti

MAAŞI 4 MİLYON EURO

28 yaşındaki futbolcu, Atletico'da 4 milyon Euro net maaş kazanıyor.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan stoper hamlesi! İlk görüşme gerçekleşti

TRANSFERDE KARTAL'A 2 RAKİP ÇIKTI!

Beşiktaş dışında yıldız oyuncuyu Serie A'dan da iki takım istiyor. Beşiktaş, Hermoso ile önümüzdeki transfer için günlerde bir kez daha görüşecek.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan stoper hamlesi! İlk görüşme gerçekleşti

Bu sezon Atletico Madrid ile 40 maça çıkan Hermoso, 2 gol 2 asistlik performans sergiledi.

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