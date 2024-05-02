Haberler Beşiktaş Yusuf Kabadayı’ya yakın takip

Yusuf Kabadayı’ya yakın takip

Yeni sezona güçlü bir kadroyla girmek isteyen siyah-beyazlılar Almanya'da Schalke forması giyen 20 yaşındaki Yusuf Kabadayı'yı listesine aldı. Beşiktaş, genç futbolcuyu kadrosuna katmak için ciddi düzeyde görüşmeler gerçekleştirdi. Siyah-beyazlı ekip, Yusuf Kabadayı'ya geçtiğimiz senelerde de ilgi göstermiş, ancak futbolcu Türkiye'ye gelmek istememişti. 2004 doğumlu Yusuf Kabadayı, kariyerine 2012'de yılında Bayern Münih'in altyapısında başladı. Sol kanat pozisyonunda oynayan Yusuf, U17 ve U19 takımlarında forma giydikten sonra 4. lig takımlarından Bayern Münih II'de oynadı. 2023-2024 sezonunda Schalke 04'e transfer olan Yusuf, Bundesliga 2'de çıktığı 21 maçta 4 gol atma başarısı gösterdi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2024 Perşembe 06:50
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Yusuf Kabadayı’ya yakın takip
Yeni sezona güçlü bir kadroyla girmek isteyen siyah-beyazlılar Almanya'da Schalke forması giyen 20 yaşındaki Yusuf Kabadayı'yı listesine aldı. Beşiktaş, genç futbolcuyu kadrosuna katmak için ciddi düzeyde görüşmeler gerçekleştirdi. Siyah-beyazlı ekip, Yusuf Kabadayı'ya geçtiğimiz senelerde de ilgi göstermiş, ancak futbolcu Türkiye'ye gelmek istememişti. 2004 doğumlu Yusuf Kabadayı, kariyerine 2012'de yılında Bayern Münih'in altyapısında başladı. Sol kanat pozisyonunda oynayan Yusuf, U17 ve U19 takımlarında forma giydikten sonra 4. lig takımlarından Bayern Münih II'de oynadı. 2023-2024 sezonunda Schalke 04'e transfer olan Yusuf, Bundesliga 2'de çıktığı 21 maçta 4 gol atma başarısı gösterdi.
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