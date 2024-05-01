O kupa a-lı-na-cak!

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, camia olarak önceliklerinin Türkiye Kupasını kazanmak olduğunu ifade etti. Dün sabah saatlerinde Almanya'ya giden ve hem dün akşam oynanan B. MünihReal Madrid hem de bugün oynanacak B. Dortmund-PSG maçını takip edeceğini belirten Başkan Arat, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Süper Lig yarışında geride kalmalarına rağmen Beşiktaş olarak Türkiye Kupası hedefine iki maç kaldığını belirterek Başkan Arat, "Son derece kritik günler bizi bekliyor. Hem camiamıza hem sporcularımıza sabırlı olmalarını telkin ediyorum" dedi ve şöyle devam etti:

KRİTİK GÜNLER BİZİ BEKLİYOR

"Bizim önümüzde bir Türkiye Kupası hedefimiz var. O hedefimize sadece iki karşılaşma kaldı. İnşallah salı günü Ankaragücü'nü yeneriz ve finale kalırız. Finalde de artık 90 dakika ne netice gösterirse bu hedefimizden henüz şaşmış değiliz. Hedefimiz olan kupaya sıkı sıkı sarılıyoruz. Son derece kritik günler bizi bekliyor. Takım toparlandı eskiye nazaran. Zor bir sezon geçiriyoruz, taraftarımız fevkalade üzgün. Ama Beşiktaşlılar her zaman mücadeleyi ve sabrı bilen bir camiadır. Hiçbir zaman başını yere eğmeyecektir. Türkiye Kupası ile tüm sporcularımız, taraftarlarımıza kendini affettirir"

BÜYÜK DESTEKLE GELDİK

Biz çok büyük destekle geldik bu göreve. Kulübün içini toparlamak için çok çalıştık, büyük sıkıntılar yaşadık. Futbol takımındaki sorunu henüz çözemedik. Bunu çözmek için uğraşıyoruz. 1-2 günde çözülecek meseleler değil. Takımın yapısı hemen değişmiyor. Yaptığımız müdahaleler iyi sonuç vermedi henüz

BEŞİKTAŞ DÜŞTÜĞÜ YERDEN KALKAR

Beşiktaş düştüğü yerden kalkmasını çok iyi bilir, bu sıkıntılı günlerin üstesinden gelecektir. Beşiktaşlı başını öne eğmesin, dik yürüyelim. Sporda böyle şeyler olur. Ben camiama çok güveniyorum. Bu mücadelenin üstesinden geleceğiz. Her yönden maddi manevi sıkıntılı, çok çalışmamız gereken dönem. Beşiktaş'a sahip çıkalım.

TARAFTARIMIZ ÇOK ÜZGÜN

Taraftarımız çok üzgün, sabırları belli bir noktaya geldi. Beşiktaş'ın bu fırsatı çok iyi değerlendirmesi lazım. Türkiye Kupası birçok meseleyi çözeceği gibi yeniden yapılanma için ümit verecektir. Mesele kişiler değil, aslolan Beşiktaş'tır. Böyle bir sezon yaşanıyor. Bu sezonun gerçeğini kabul etmek lazım. Toparlanacağımızı düşünüyorum.

HERKES ADAY OLABİLİR

TFF'nin seçimi var. Herkes aday olabilmeli. Mehmet Büyükekşi Bey de aday olabilmeli, başkaları da olabilmeli... Demokratik seçim Türk futbolu için gayet sağlıklıdır. Kimsenin aday olmasını engelleyemezsiniz. Her Türk vatandaşı gereğini yerine getirdiği takdirde aday olabilir. Vakti gelince seçim en doğru karardır. Bunun tarihi de hukuki gerekçelerle yakında açıklanır.

BİZİM TAVRIMIZ NET!

Biz görüşlerimizi tüm kulüplerimizin içinde beyan ettik. Önümüzdeki günlerde kongre tarihi konusunda gelişmeler olabilir. Her kulüp kendi imzasını ayrı ayrı yolluyor. Dolayısıyla hangi kulüplerin imza attığını bilmiyorum. Beşiktaş'ın tavrı gayet nettir. Biz kurulların da seçimle gelmesine inanıyoruz. Bu tartışmanın artık Türk futboluna zarar verdiğini düşünüyoruz.