Beşiktaş'ta dev operasyon! 6 isimle yollar ayrılıyor
Son dakika Beşiktaş haberleri: Bu sezon zirve yarışından bir hali uzak kalan ve Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürmeyi amaçlayan Beşiktaş'ta gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak için çalışmalar hızlandı. Yeni sezona sil baştan bir kadroyla girmeye hazırlanan siyah-beyazlılarda takımdan ayrılacak 6 isim belli oldu. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
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Beşiktaş'ın yabacı futbolcularının mukavele süreleri de şöyle:
Amartey: 30 Haziran 2026
Colley: 31 Mayıs 2025
Masuaku: 31 Mayıs 2025
Rosier: 31 Mayıs 2025
Hadziahmetovic: 31 Mayıs 2027
Fernandes: 31 Mayıs 2026
Chamberlain: 30 Haziran 2026
Rebic: 30 Haziran 2025
Muleka: 31 Mayıs 2027
Rashica: 30 Haziran 2027
Ghezzal: 31 Mayıs 2024
Aboubakar: 31 Mayıs 2025
Svensson: 30 Haziran 2026
Montero: 31 Mayıs 2025
Onana: 30 Haziran 2027
Hasic: 31 Mayıs 2024
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