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Beşiktaş'ta dev operasyon! 6 isimle yollar ayrılıyor

Son dakika Beşiktaş haberleri: Bu sezon zirve yarışından bir hali uzak kalan ve Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürmeyi amaçlayan Beşiktaş'ta gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak için çalışmalar hızlandı. Yeni sezona sil baştan bir kadroyla girmeye hazırlanan siyah-beyazlılarda takımdan ayrılacak 6 isim belli oldu. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2024 Cuma 06:50
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Beşiktaş'ta dev operasyon! 6 isimle yollar ayrılıyor

Beşiktaş yönetimi yeni sezonun çalışmalarına start verdi. Camia teknik direktör ve transfer konularına yoğunlaşsa da siyah beyazlıların önceliği iç transfer...

Beşiktaş'ta dev operasyon! 6 isimle yollar ayrılıyor

Yönetim kadrodaki şişkinliği azaltmak için kolları sıvadı. Siyah-beyazlılar kadroda katılacak isimlerden önce bazı oyuncularla yolları ayırmanın planlarını yapıyor.

Beşiktaş'ta dev operasyon! 6 isimle yollar ayrılıyor

Rosier, Rebic, Montero, Onana, Hasic, Amartey bu oyuncuların başında geliyor. Oyuncuların menajeriyle temasa geçen Beşiktaş, bazı isimlerin transfer görüşmesi yapmasına şimdiden izin verdi.

Beşiktaş'ta dev operasyon! 6 isimle yollar ayrılıyor

Beşiktaş'ın yabacı futbolcularının mukavele süreleri de şöyle:

Beşiktaş'ta dev operasyon! 6 isimle yollar ayrılıyor

Amartey: 30 Haziran 2026

Colley: 31 Mayıs 2025

Masuaku: 31 Mayıs 2025

Rosier: 31 Mayıs 2025

Hadziahmetovic: 31 Mayıs 2027

Fernandes: 31 Mayıs 2026

Chamberlain: 30 Haziran 2026

Rebic: 30 Haziran 2025

Muleka: 31 Mayıs 2027

Rashica: 30 Haziran 2027

Ghezzal: 31 Mayıs 2024

Aboubakar: 31 Mayıs 2025

Svensson: 30 Haziran 2026

Montero: 31 Mayıs 2025

Onana: 30 Haziran 2027

Hasic: 31 Mayıs 2024

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