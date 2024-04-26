Beşiktaş'ta dev operasyon! 6 isimle yollar ayrılıyor

Beşiktaş yönetimi yeni sezonun çalışmalarına start verdi. Camia teknik direktör ve transfer konularına yoğunlaşsa da siyah beyazlıların önceliği iç transfer...

Yönetim kadrodaki şişkinliği azaltmak için kolları sıvadı. Siyah-beyazlılar kadroda katılacak isimlerden önce bazı oyuncularla yolları ayırmanın planlarını yapıyor.