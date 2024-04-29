Beşiktaş'ta Sergen Yalçın sesleri! Samet Aybaba açıkladı

Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, teknik direktör arayışlarının sürdüğünü ve taraftarların istediği Sergen Yalçın'ın doğal aday olduğunu söyledi. Candaş Tolga Işık'a konuşan Aybaba, "Listenizde Sergen Yalçın var mı?" sorusuna, "Var tabii ki. Doğal aday yani" yanıtını verdi. Aybaba yeni teknik direktörün yerli mi, yabancı mı olacağı konusunda, "İkisiyle de ilgili bakıyoruz. Beşiktaş takımı üçüncü sezondur başarısız döneme girdi. Bu süreci ayağa kaldıracak birisi lazım. Oyuncuların saygı duyacağı, işini iyi yapan, başarılı, antrenmanı- sistemi doğru planlayan bir antrenöre ihtiyacımız var" diye konuştu.