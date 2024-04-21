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TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan De Gea bombası

Süper Lig devlerinden Beşiktaş için flaş gelişme yurt dışından duyuruldu. İngiliz basını, 12 yıl Manchester United forması giyen ve şu an boşta olan 34 yaşındaki file bekçisiyle görüşen siyah beyazlıların prensip anlaşmasına vardığını yazdı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2024 Pazar 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan De Gea bombası

Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken, İngiliz basını çarpıcı bir iddia ortaya attı. Siyah-beyazlıların 34 yaşındaki tecrübeli file bekçisi De Gea ile görüştüğü ve prensipte anlaşmaya vardığı ifade edildi. Önümüzdeki sezon şampiyonluğu tek hedef belirleyen ve yıldız bir kaleci transfer etmek isteyen siyah-beyazlılar aradığı ismi buldu. İngiliz basınının haberine göre Beşiktaş, David de Gea'nın temsilcisiyle olumlu bir görüşme gerçekleştirdi.

2+1 YIL İSTEDİ

12 sezonluk Manchester United kariyerini sezon başında noktalayan David de Gea'nın geleceği uzun süredir belirsizliğini koruyordu. Siyah-beyazlı ekibin, 34 yaşındaki file bekçisi için teklifinin 1+1 yıllık olduğu ancak İspanyol file bekçisinin 2+1 yıl üzerinden bir kontrat istediği belirtildi. Tarafların önümüzdeki günlerde tekrardan bir araya gelerek anlaşmaya varabileceklerinin ve başarılı eldivenin önümüzdeki sezon siyah-beyazlı formayı giymesinin çok yüksek bir ihtimal olduğunun altı çizildi.

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