TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan De Gea bombası

Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken, İngiliz basını çarpıcı bir iddia ortaya attı. Siyah-beyazlıların 34 yaşındaki tecrübeli file bekçisi De Gea ile görüştüğü ve prensipte anlaşmaya vardığı ifade edildi. Önümüzdeki sezon şampiyonluğu tek hedef belirleyen ve yıldız bir kaleci transfer etmek isteyen siyah-beyazlılar aradığı ismi buldu. İngiliz basınının haberine göre Beşiktaş, David de Gea'nın temsilcisiyle olumlu bir görüşme gerçekleştirdi.

2+1 YIL İSTEDİ

12 sezonluk Manchester United kariyerini sezon başında noktalayan David de Gea'nın geleceği uzun süredir belirsizliğini koruyordu. Siyah-beyazlı ekibin, 34 yaşındaki file bekçisi için teklifinin 1+1 yıllık olduğu ancak İspanyol file bekçisinin 2+1 yıl üzerinden bir kontrat istediği belirtildi. Tarafların önümüzdeki günlerde tekrardan bir araya gelerek anlaşmaya varabileceklerinin ve başarılı eldivenin önümüzdeki sezon siyah-beyazlı formayı giymesinin çok yüksek bir ihtimal olduğunun altı çizildi.