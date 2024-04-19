Serdar Topraktepe: Türkiye Kupası daha zor olacak

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında sahasında MKE Ankaragücü'nü 2-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı.

Karşılaşma sonrası siyah-beyazlılarda Serdar Topraktepe açıklamalarda bulundu.

İŞTE SERDAR TOPRAKTEPE'NİN SÖZLERİ:

Bu galibiyete bütün camiamızın ihtiyacı vardı. Futbolcularımız bugün karakter koydu. Galibiyeti aldığımız için sevinçliyiz.

Futbolcuların iyi futbolcular olduğunu onlara hissettirmeye çalıştım. Onlar da Beşiktaş formasına layık bir şekilde mücadele ettiler. En önemlisi mücadeleydi bugün.

Türkiye Kupası daha zor olacak, bunun için hazırlanacağız. Hedefimiz Türkiye Kupası, inşallah o maça kadar iyi bir şekilde hazırlanacağız.