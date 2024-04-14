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Diyecek bir şey yok!

“İlk yarıda iyiydik, oyuncularımın performansından memnunum. Herkes kazanmak istedi ama başaramadık, futbolda bunlar var”

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2024 Pazar 06:50
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Diyecek bir şey yok!

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Samsunspor beraberliği sonrasında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Portekizli çalıştırıcı, "Şu anda durum zor. Son 3 maçta kazanmayı hak ettiğimizi düşünüyorum ama olmadı. İlk yarı çok iyi başladık. Şanslar yakaladık, golü de bulduk. 2-3 de yapabilirdik. İkinci yarıya da iyi başladık ama sonra geri çekilmeye başladı takımımız. Bunu engellemek için Alex'i oyuna aldım ama tam o zamanlarda gol yedik. Oyuncularım istediler, denediler. Herkes kazanmak istiyordu. Söyleyecek bir şey yok. Rakibimiz de hiç olmayan pozisyondan gol buldu. Oyuncularım çok uğraştı ama olmadı. Bazen futbolda bunlar oluyor, diyecek bir şey olmuyor" diye konuştu.

PROTESTO EDİLDİ

Beşiktaş taraftarı maç öncesinde Santos'a tepki gösterdi. Portekizli çalıştırıcıyla yıldızı bir türlü barışmayan tribünler, isminin anons edilmesinin ardından ıslıklı protesto yaptı. Fernando Santos maç sonunda istifaya davet edildi.

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