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Beşiktaş 2-0 MKE Ankaragücü (MAÇ SONUCU ÖZET)

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk etti. Siyah-beyazlılar bu mücadeleden 2-0'lık skorla galip ayrılmayı başardı. İşte mücadeleden detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2024 Cuma 21:50 Güncelleme Tarihi: 19 Nisan 2024 Cuma 22:06
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Beşiktaş 2-0 MKE Ankaragücü (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor.

Ligin 33. haftasında Beşiktaş, evinde MKE Ankaragücü ile karşılaştı.

Zorlu mücadeleyi siyah-beyazlı ekip 2-0 kazandı.

Kartal'da golleri 18. dakikada Ernest Muçi ile 67. dakikada Jackson Muleka kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş 5 maç sonra ligde galibiyet almış oldu.

Siyah-beyazlı ekip puanını 51'e yükseltirken, Ankaragücü 37 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

10'uncu dakikada Muçi'nin pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına giren Rashica'nın sol ayağıyla yaptığı vuruşta top uzak direk dibinden auta gitti.

13'üncü dakikada sol kanattan gelişen Beşiktaş atağında Rashica ortasını yaptı. Kazımcan'ın ters kafasında top yan direkten kornere çıktı.

18'inci dakikada Beşiktaş öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Rashica, pasını ceza sahası dışındaki Gedson'a verdi. Gedson bekletmeden yay üstündeki Muçi'yi gördü. Bu oyuncunun sol ayağıyla bekletmeden yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 1-0.

22'nci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Gedson'un uzak mesafeden vuruşunda kaleci Bahadır topu kornere tokatladı.

39'uncu dakikada sağ kanattan gelişen Ankaragücü atağında Morutan ortasını yaptı. Emrecan Terzi'nin ayak koyduğu top uzak direğe çarparak oyun alanına geri döndü. Seken topta Efkan'ın kafa vuruşunda Svensson meşin yuvarlağı çizgiden çıkarttı.

Mücadelenin ilk yarısı Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

57'nci dakikada Beşiktaş ceza sahası dışı sağ çaprazından serbest vuruş kazandı. Ghezzal'ın vuruşunda top üst direkten oyun alanına geri döndü.

67'nci dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkarttı. Sol kanattan kazanılan kornerde Rashica ortasını yaptı. Ön direğe hareketlenen Muleka'nın kafa vuruşunda uzak direğe de çarpan top ağlarla buluştu: 2-0.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş sahasında MKE Ankaragücü'nü 2-0 mağlup etti.

EMRECAN TERZİ DEVAM EDEMEDİ

Siyah-beyazlı ekipte Umut Meraş'ın yerine son anda kadroya dahil edilen ve sakatlık riskine rağmen sol bekte görev alabilecek diğer oyuncuların da sakat olması nedeniyle ilk 11'de görev alan Serkan Emrecan Terzi mücadeleye devam edemedi. Karşılaşmanın ilk yarısının son anlarında sakatlanan genç sol bek, 44'üncü dakikada yerini Tayyip Talha Sanuç'a bıraktı.

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