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Erman Toroğlu

Erman Toroğlu

14 Nisan 2024 | Pazar

Taraftara yazık

KLASİK Beşiktaş… Maça gelen bu kadar vefakar seyirciye yazık. Helal olsun seyirciye. Fazla bir şey görmeyeceğini bile bile para verip tribüne geliyorlar. İşte taraftar demek bu demek.
Mücadele başlıyor, Beşiktaş biraz kımıldıyor. Sonra bakıyorsunuz yine geçen haftalardaki gibi bir gol atıyorlar ama ilk yarı bittiğinde rakibin iki net pozisyonunu Beşiktaş kalecisi Mert Günok çıkartıyor. Zaten devre arasında yorum yapıyoruz ve ikinci yarı gol olur, Beşiktaş atarsa bitirir diyoruz. Yoksa Samsunspor her an gol atabilir. Nitekin ikinci yarı Samsunspor golü atıyor.
H H H
Maç 1-1'e geldikten sonra bile Beşiktaş rakibine tepki gösteremiyor. Ona baskı uygulayamıyor, onu ezemiyor.
Oyuncu değişikliklerinden sonra bile yine çok fazla görüntü yok.
Ben bu yazıyı yazdığımda dakika 86'ydı ve maç 1-1'di. Güzel bir lig maçı mı oldu? Hayır. Çok güzel hareketler mi seyrettik? Hayır. Çok klasik hareketler, keçiboynuzu gibi bir maç. Çiğne çiğne ağzında kalan tat bir iki damla.
Beşiktaş teknik adamı için seneye işler zor görünüyor. Türkiye Kupası'nı alsa kalırlar mı diyeceğim ama bu kafayla kupada da işleri çok zor. İyi oyun oynamaları lazım, bir şablonun olması lazım. Yani olması lazım lazım lazım… Ancak çoğu yok. Beşiktaş yönetimi getirdiği teknik adamdan memnun mu? Hiç zannetmiyorum. Bu gidişle bu teknik adamın seneye Beşiktaş'ta kalacağına ihtimal vermiyorum.

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Etiketler :
Mert Günok, Samsunspor, Beşiktaş

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