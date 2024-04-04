Bu yönetimi beğendim

Türk futbolunda öyle şeyler oluyor ki, sahanın içinde daha fazla kalmamız gerekirken sahanın dışından konuşuyor ve yazıyoruz… Tabii bu bizim elimizde değil. Çünkü futbolun sahibi yok. Futbolun sahibi kim TFF… Ama ara ki bulasın. Haliyle bu rezalet ortamdan futbolcular da etkileniyorlar. Etkilenmiyorum deseler de kimseyi inandıramazlar. şahsen ben inanmıyorum. Kimi başkanını koruyor, biri yönetimini koruyor, biri başka bir şeyden bahsediyor… Bu sezon can güvenliğine bir şey olmadan bitse de kurtulsak. Ama bu sezon tesadüfen gökten zembille inmedi bu olaylar, bunların olacağı geçen yıldan belliydi.

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Fenerbahçe, iyi başladı Adana Demirspor maçına. Golü de buldu, pozisyonları da… Hatta direkleri de dövdü. Sonra sahneye kalecisi çıktı. Hata yapmadı, futbol ukalalığı yaptı ve bu çocuk bir türlü akıllanmıyor. Aynı hatayı sürekli yapıyor. Göztepe'de de yapıyordu burada da devam ediyor. Bir gol yersen iki gol atmak mecburiyetindesin. Hele ki bu kaleci olunca işi iyice zorlaşıyor.

Kalecin iyiyse şampiyon oluyorsun, bu dünyanın her yerinde böyle. İyi bir kaleci, bir lig sezonu boyunca en az 5 tane maçı kazandırıyorsa o zaman ipi göğüsleme şansın var.

Yoksa olamazsın.

Fenerbahçe'nin dünkü maçında sahaya damga vuran iki ihtiyar vardı. Biri Dzeko, diğeri Tadic… İkisi de iyi işler yaptılar. Tadic bir de attığı golle, yaptıklarını taçlandırdı.

Türkiye'de bu tip oyuncular iş yapıyorlar. Şampiyonluğa oynuyorsan bu iş şaka götürmez.

En ufak hata da ah-vah olursun, bakın Fenerbahçe'nin kaçırdığı şampiyonluklara. Hep düşen takımlara verdikleri puanlarla kaçırdılar şampiyonlukları.

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Fenerbahçe Stadı'nın zemini iyi gözüküyor, yakın çekimde de öyle.

Yalnız sarı-lacivertlilerde bu kadar sakatlık kafa karıştırıyor. Bunun için çeşitli etkenler olabilir; antrenman yaptıkları zeminler ve idman şekilleri. Bu kadar sakatlık hiç ama hiç normal değil.