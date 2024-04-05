90+5’te o topu ısır gol yeme!

Beşiktaş, bir kadroyla çıktı sahada bir hücumcular var, bir de savunmacılar var. Orta saha diye bir şey yok. Eee peki orta sahaya tonla para verip Portekiz'den adam almadınız mı siz arkadaş? El-Musrati denen adam nerede? Yedek kulübesinde!

Şimdi benim anlamadığım bir olay var. Hadi futbolu bilmeyen yöneticiler olur hata yaparlar ve su götürür. Hani götürmez de biz götürür diyelim. Ya Samet ile Feyyaz'ın olduğu yerde bu tarz transfer yapıp, yedek kulübesinde nasıl oturur oyuncular? Bunların anlayamıyorum.

H H H

Başakşehir takımı pas yapıyor.

100 tane, 200 tane, 300 tane...

Orta sahada Beşiktaş yok, yan top, yan top, yan top! Ya arkadaş iyi güzel de Beşiktaş'ın orta sahası bu kadar boşken niye araya top atıp siyah-beyazlıların defansı toparlanmadan hücum etmiyorsun? Yani Başakşehir oynadığı oyunla Beşiktaş'ın zaafını örttü.

Çok pas yapmakla gol atamıyorsun. Kaleye şut da atmıyorsun! Bir tane şutun var onu da kaleci çıkarttı. Eee nasıl gol atacaksın? Ancak duran toptan!

H H H

Beşiktaş golden sonra "Kontrollü oynayayım" dedi, "Rakip zaten araya top atmıyor, şut çekemiyor" diye düşündü ama o son korneri hesaba katmadı. Sen büyük takım gibi oynamaz, kontrollü oynayayım dersen cezayı keserler. Nitekim Emirhan da gelip 90+5'te fişi çekti.

Emniyetli oynayacaksan o topu ısır ama o golü yeme! Herkese bir adam ver ama o golü yeme.

Aboubakar iyi pozisyonda değil, Cenk de değil... Genç Semih Kılıçsoy'u da sol açığa atıyorsun o da orada körleniyor. Halbuki ortada oynasa hem rakip tehlikeli, hem takım için avantaj. Semih Kılıçsoy, golde asisti yaptı bir topu da direkten gitti.

Beşiktaş'ın yönetimi seneye hazırlık yapıyorum diyor. Tamam da sahadaki takım seneye için hazır değil. Kaç futbolcu alacaksınız o da muamma. Bu aldıklarınız gibi çıkarsa yandınız keten helva!

Bu yazıyı yazarken dakika 90+2... Hakemlik bir şey yok.

Dört dakika daha var onun için de hakem ne yapar garanti veremem.