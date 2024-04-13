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İşte Beşiktaş'ın yeni sezondaki hoca adayları!

Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş'ın Samsunspor ile 1-1 berabere kalması sonrası flaş bir ayrılık gerçekleşti. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan resmi açıklamada, Portekizli çalıştırıcı Fernando Santos'a veda edildiği duyuruldu. Sezonun kalan bölümünde takımın başında Serdar Topraktepe'nin olacağı ifade edildi. Yeni sezonki teknik direktör adaylarını belirlemeye başlayan Kara-Kartal, listesine 8 ismi aldı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2024 Cumartesi 23:13
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İşte Beşiktaş'ın yeni sezondaki hoca adayları!

Beşiktaş'ta teknik direktör Fernando Santos ile yolların ayrılmasının ardından gözler yeni hocaya çevrilmiş durumda.

İşte Beşiktaş'ın yeni sezondaki hoca adayları!

Samsunspor ile 1-1 berabere biten karşılaşma sonrası siyah-beyazlı yönetim acil bir şekilde toplandı.

İşte Beşiktaş'ın yeni sezondaki hoca adayları!

Yapılan görüşmeler sonucunda resmi siteden yapılan açıklamayla Portekizli hocaya veda edildi.

İşte Beşiktaş'ın yeni sezondaki hoca adayları!

Beşiktaş Kulübü resmi hesabından sezon sonuna kadar takımı Serdar Topraktepe'nin çalıştıracağını duyurdu.

İşte Beşiktaş'ın yeni sezondaki hoca adayları!

Bu sezonu Serdar Topraktepe ile tamamlayacak olan Kara-Kartal'da gelecek sezonki hoca adayları belirlenmeye başladı.

İşte Beşiktaş'ın yeni sezondaki hoca adayları!

Önemli bir ismi takımın başına getirmeyi planlayan Hasan Arat başkanlığındaki yönetim, ilk etapta 8 ismi listesine aldı.

İşte Beşiktaş'ın gelecek sezonki teknik direktör adayları...

İşte Beşiktaş'ın yeni sezondaki hoca adayları!

Maurizio Sarri

İşte Beşiktaş'ın yeni sezondaki hoca adayları!

Lucescu

İşte Beşiktaş'ın yeni sezondaki hoca adayları!

Antonio Conte

İşte Beşiktaş'ın yeni sezondaki hoca adayları!

Şenol Güneş

İşte Beşiktaş'ın yeni sezondaki hoca adayları!

Qurban Qurbanov

İşte Beşiktaş'ın yeni sezondaki hoca adayları!

Sergen Yalçın

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