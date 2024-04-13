İşte Beşiktaş'ın yeni sezondaki hoca adayları!
Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş'ın Samsunspor ile 1-1 berabere kalması sonrası flaş bir ayrılık gerçekleşti. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan resmi açıklamada, Portekizli çalıştırıcı Fernando Santos'a veda edildiği duyuruldu. Sezonun kalan bölümünde takımın başında Serdar Topraktepe'nin olacağı ifade edildi. Yeni sezonki teknik direktör adaylarını belirlemeye başlayan Kara-Kartal, listesine 8 ismi aldı. İşte detaylar...
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Beşiktaş Kulübü resmi hesabından sezon sonuna kadar takımı Serdar Topraktepe'nin çalıştıracağını duyurdu.
Bu sezonu Serdar Topraktepe ile tamamlayacak olan Kara-Kartal'da gelecek sezonki hoca adayları belirlenmeye başladı.
Önemli bir ismi takımın başına getirmeyi planlayan Hasan Arat başkanlığındaki yönetim, ilk etapta 8 ismi listesine aldı.
İşte Beşiktaş'ın gelecek sezonki teknik direktör adayları...
Maurizio Sarri
Lucescu
Antonio Conte
Şenol Güneş
Qurban Qurbanov
Sergen Yalçın
Edin Terzic
Giovanni van Bronckhorst
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