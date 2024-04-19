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Joe Worrall: Zinde olmaya çalışıyorum

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında sahasında MKE Ankaragücü'nü 2-0 mağlup eden Beşiktaş'ta Joe Worrall, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2024 Cuma 22:34
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Joe Worrall: Zinde olmaya çalışıyorum

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş, Tüpraş Stadı'nda ağırladığı MKE Ankaragücü'nü Ernest Muçi ve Jackson Muleka'nın attığı gollerle 2-0 mağlup ederek 5 maç aradan sonra galip geldi.

Siyah-beyazlıların tecrübeli stoperi Joe Worrall, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu. İngiliz futbolcu, "İyi bir performans gösterdik. Ön alan baskımız netti ve 2-0 kazandık. Yakaladığımız fırsatları yakalasaydık daha farklı olabilirdi. Ben kendimi mümkün olduğunca korumaya, zinde olmaya çalışıyorum. Ligi mümkün olduğunca en üstten bitirip kupayı da kazanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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