Joe Worrall: Zinde olmaya çalışıyorum

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş, Tüpraş Stadı'nda ağırladığı MKE Ankaragücü'nü Ernest Muçi ve Jackson Muleka'nın attığı gollerle 2-0 mağlup ederek 5 maç aradan sonra galip geldi.

Siyah-beyazlıların tecrübeli stoperi Joe Worrall, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu. İngiliz futbolcu, "İyi bir performans gösterdik. Ön alan baskımız netti ve 2-0 kazandık. Yakaladığımız fırsatları yakalasaydık daha farklı olabilirdi. Ben kendimi mümkün olduğunca korumaya, zinde olmaya çalışıyorum. Ligi mümkün olduğunca en üstten bitirip kupayı da kazanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.