Kupayı almalıyız

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, dün sabah Tüpraş Stadı'nda düzenlenen bayramlaşma töreninin ardından gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Siyah-beyazlı kulübün başkanı, futbolda performanslarının düzelmek zorunda olduğunu söyledi. Başkan Arat, Süper Lig'de liderin 37 puan gerisine düşen futbol takımıyla ilgili, "Performansımız düzelmek zorunda. Beşiktaş daha iyi oynamak zorunda. Türkiye Kupası'nı kazanmalıyız. İyi bir takımız ama kötü günler geçiriyoruz. Bunu camia olarak atlatacağımızı düşünüyorum" diye konuştu

İMZALAR PAZARTESİ

Başkan Arat, 18 Temmuz olarak açıklanan TFF seçimlerinin öne alınmasını istediklerini dile getirerek "TFF seçimlerinin 18 Temmuz'da değil çok daha erken yapılması düşüncesindeyiz. Bunun için bütün kulüpler imzalarını vermeye başladı. Biz de imzalarımızı pazartesi günü tamamlayacağız. Kişi ayrımı gözetmeksizin kurumlarla ilgili görüşlerimizi belirtmekten çekinmeyeceğiz. Bizim düşündüğümüz isimleri gündeme getireceğiz. Beşiktaş camiası olarak bu seçimlerde çok aktif olacağız" ifadelerini kullandı.

DOLMABAHÇE'DE BEŞiKTAŞ BAYRAMI

Beşiktaş Kulübü'nde geleneksel bayramlaşma töreni, Tüpraş Stadyumu'nda gerçekleştirildi. Bayramlaşma törenine; Başkan Hasan Arat, kurulların üyeleri, EuroCup Women'da ikinci olan Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı teknik ekibi ve sporcuları, altyapı sporcuları ile divan kurulu üyeleri katıldı. Başkan Arat, "Biz Beşiktaş olarak daha iyilerine layığız. Beşiktaş her alanda kendine yakışanı yapacak. Bugün burada gördüğüm, yurdun birçok bölgesinden gelen çocuklar, Avrupa'dan gelen çocuklar beni çok heyecanlandırdı. Beşiktaşlılar her zaman kendi çocuklarına sahip çıkacaktır. Tüm ülkemizin ve Beşiktaşlıların bayramı kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

MÜZEMİZ DOLACAK

Siyah-beyazlı kulübün başkanı Arat, Beşiktaş Müzesi'ne Elif Bayram'ın forması ve Avrupa ikinciliği madalyasının konacağını söyledi. Törende konuşan FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda ikinci olan Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı Kaptanı Elif Bayram da "Taraftarlarımız her yerde bizi destekliyor. Takımımla gurur duyuyorum" yorumunu yaptı.

YABANCI VAR HAKEMİ DOĞRU BİR KARAR

"Hakemler büyük baskı altında kalıyorlar ve çok büyük hatalar yapabiliyorlar. Almanya, Fransa, İtalya, İngiltere gibi liglerden yabancı hakemlerin gelmesinin doğru olacağına inanıyorum"

REKABET OLMALI

Geçtiğimiz günlerde UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile yaptığı görüşmeyle ilgili Başkan Arat, "Beşiktaş, her zaman en önemli iş ortağı UEFA ile iyi ilişkiler içinde olmalı. VAR'da yaptıkları uygulamaları bize anlattılar. Türkiye bu sıkıntıları aşmak, yenilenmek, TFF'de daha demokratik bir seçime gitmek zorunda. Orada rekabetin oluşması lazım, bu kaliteyi getirecektir" dedi.

MAÇA DA BEKLİYORUZ

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Süper Lig'de sezon sonuna kadar kritik maçlara yabancı (VAR) atama kararını olumlu bulduğunu söyledi. Siyah-beyazlı kulübün başkanı Arat, "Yabancı VAR'ın devreye girmesini olumlu karşılıyorum. Beşiktaş'ın maçına yabancı VAR atamamışlar ama bir sonraki maçta biz de bekliyoruz." diye konuştu. Hasan Arat, maç anında pozisyonların ve VAR konuşmalarının statlarda gösterilmesini istediklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

BÜYÜK HATALAR OLDU

"Maçlarda yabancı hakem denemelerine bu sezon bitmeden başlamaları lazım. Türk futbolunun şu andaki en büyük sıkıntısı hakemler ve video yardımcı hakemler. Maçlarda büyük baskı altında kalıyorlar ve çok büyük hatalar yapabiliyorlar. Yapılan toplantıların medyaya sızdırılması Türk spor tarihindeki en can alıcı noktalardan biridir. Herkes şeffaf olmak zorunda. Almanya, Fransa, İtalya, İngiltere gibi liglerden yabancı hakemlerin gelmesinin doğru olacağına inanıyorum.

ORTA HAKEM DE OLSUN

"Bu rekabet getirir, rekabet de süreklilik sağlar. Beşiktaş olarak ısrarını sürdürüyoruz. Beşiktaş her zaman yabancı hakem ve VAR konusunda ısrarcıdır. Bunun çok eğitici olacağını da düşünüyoruz. UEFA'nın bu konuda belli bir rotasyon planı olduğunu düşünüyoruz. Bunun benzeri bu sezon Alman hakemlerle Hırvatistan'da denendi ve çok başarılı sonuçlar verdi. Bu tartışmaların bitmesi lazım. Halk bundan sıkıldı. Son 4 ayda Türk spor tarihinde ender rastlanan çok büyük sıkıntılar yaşandı."