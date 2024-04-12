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BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Hasan Arat'tan VAR hakemi yorumu

Son dakika spor habelreri... Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat'tan TFF'nin açıkladığı yabancı VAR hakemi kararına ilk yorum geldi. İşte Arat'ın sözleri... BJK SPOR HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2024 Cuma 13:08
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BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Hasan Arat'tan VAR hakemi yorumu

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Trendyol Süper Lig'de sezon sonuna kadar kritik maçlara yabancı Video Yardımcı Hakem (VAR) atama kararını olumlu bulduğunu söyledi.

Hasan Arat, siyah-beyazlı kulübün Tüpraş Stadyumu'nda gerçekleştirilen gelenekselleşen bayramlaşma töreninde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bayramlaşma töreniyle ilgili konuşan Arat, "Çok güzel bir bayramlaşma oldu. Özellikle sporcularımızın katılması çok kıymetliydi. Futbolcularımız yarın maçı olduğu için katılamadı. Beşiktaş büyük bir aile. Bu aileye layık olacak bir şekilde çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi.

TFF'nin yabancı VAR kararını değerlendiren siyah-beyazlı kulübün başkanı, "Yabancı VAR'ın devreye girmesini olumlu karşılıyorum. Beşiktaş'ın maçına yabancı VAR atamamışlar ama bir sonraki maçta biz de bekliyoruz." diye konuştu.

Hasan Arat, maç anında pozisyonların ve VAR konuşmalarının statlarda gösterilmesini istediklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Maçlarda yabancı hakem denemelerine bu sezon bitmeden başlamaları lazım. Türk futbolunun şu andaki en büyük sıkıntısı hakemler ve video yardımcı hakemler. Büyük baskı altında kalıyorlar ve çok büyük hatalar yapabiliyorlar. Yapılan toplantıların medyaya sızdırılması Türk spor tarihindeki en can alıcı noktalardan biridir. Herkes şeffaf olmak zorunda. Almanya, Fransa, İtalya, İngiltere gibi liglerden yabancı hakemlerin gelmesinin doğru olacağına inanıyorum. Bu bir rekabet getirir. Bu rekabet de süreklilik sağlar. Beşiktaş olarak baştan beri bu konudaki ısrarını sürdürüyoruz. Beşiktaş her zaman yabancı hakem ve VAR konusunda ısrarcıdır. Bunun çok eğitici olacağını da düşünüyoruz. UEFA'nın bu konuda belli bir rotasyon planı olduğunu düşünüyoruz. Bunun benzeri bu sezon Alman hakemlerle Hırvatistan'da denendi ve çok başarılı sonuçlar verdi. Bu tartışmaların bitmesi lazım. Halk bundan sıkıldı. Son 4 ayda Türk spor tarihinde ender rastlanan çok büyük sıkıntılar yaşandı."

TFF SEÇİMLERİ

Hasan Arat, 18 Temmuz olarak açıklanan TFF seçimlerinin öne alınmasını istediklerini dile getirdi.

Türk futbolundaki sorunlara değinen Arat, "TFF seçimlerinin 18 Temmuz'da değil çok daha erken yapılması düşüncesindeyiz. Bunun için bütün kulüpler imzalarını vermeye başladı. Biz de imzalarımızı pazartesi günü tamamlayacağız. Beşiktaş'ın bulunduğu yer aynıdır. Kişi ayrımı gözetmeksizin kurumlarla ilgili görüşlerimizi belirtmekten çekinmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

UEFA BAŞKANI İLE GÖRÜŞMESİ

Geçen günlerde UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile yaptığı görüşmenin sorulması üzerine Hasan Arat, "Beşiktaş, her zaman en önemli iş ortağı UEFA ile iyi ilişkiler içinde olmalı. Beşiktaş'ın bundan sonraki plan ve projelerini, Türk futbolundaki sıkıntıları konuştuk. VAR'da yaptıkları uygulamaları bize anlattılar. Yaşanan olaylar, yurt dışında sıkıntılı görüntü verdi. Türkiye bu sıkıntıları aşmak, yenilenmek, TFF'de daha demokratik bir seçime gitmek zorunda. Seçim çok adaylı olmalı, kurullar atamayla değil seçimle gelmeli. Atamayla gelince bir başkanın ağzına bakıyorlar. Orada rekabetin oluşması lazım. Bu da kaliteyi getirecektir. Türkiye'de futbola çok büyük yatırımlar yapılıyor. Bunların bu şekilde heba olmasını kimse istemiyor. Bu konuda öncü olmaya, düşüncelerimizi söylemeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

YENİ TFF BAŞKANI İÇİN ADAY

Arat, TFF seçiminde bir adayları olup olmadığının sorulmasına, "Salı günü Kulüpler Birliği toplantısı var. Bizim düşündüğümüz isimleri gündeme getireceğiz. Beşiktaş camiası olarak bu seçimlerde çok aktif olacağız. Hem kurullarda hem de yönetimde Beşiktaş kendi değerlerini öne sürecektir." diye konuştu.

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