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Jackson Muleka: 3 puana ihtiyacımız vardı

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Ankaragücü'nü 2-0'lık skorla geçen Beşiktaş'ta Jackson Muleka mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2024 Cuma 22:36
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Jackson Muleka: 3 puana ihtiyacımız vardı

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasının açılış maçında Ankaragücü'nü 2-0 yenerek 5 maç aradan sonra galip gelen Beşiktaş'ta Jackson Muleka, mücadeleyi değerlendirdi.

Takımının 2. golünü kaydederek galibiyette önemli rol oynayan Muleka, "Bu galibiyet bizim özgüvenimiz için çok önemliydi. Bu ayrıca taraftarımız için de çok önemliydi. Bu kadar olumsuz süreçte bize destek vermeye devam ettiler. Bu 3 puana ihtiyacımız vardı. Üzerine koyarak devam edeceğiz. Kupa maçına çok konsantre olacağız. Çok kolay bir maç olmayacak. Bu galibiyet özgüven anlamında önemliydi. İyi çalışıp, doğru bir mantalite ile kupa maçına hazırlanacağız." dedi.

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