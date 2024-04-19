BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Feyyaz Uçar'dan teknik direktör açıklaması

Beşiktaş'ın MKE Ankaragücü'nü 2-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Feyyaz Uçar, "Özlenen bir galibiyet, çok bekledik. İnşallah bu akşamki galibiyet Beşiktaş olarak bundan sonra sürekli devam eden galibiyet serilerine bir başlangıç olacak. Fernando Santos Hocamıza tekrar teşekkür ediyoruz. Geldiği gibi beyefendi bir şekilde kendisiyle ayrıldık. Serdar Hocamız da kendisiyle çalıştı, mutlaka öğrendiği şeyler vardır. Bu galibiyetin, bu oyunun tabii ki hala eksikleri var, düzeltilmesi gereken şeyler var, çabukluk, tempomuz zaman içinde daha iyi hale gelecek. Bugün bizi en çok mutlu eden oyuncularımızın ellerinden geleni yapma çabasıydı. O açıdan çok mutlu olduk. Bu galibiyeti de onların adına taraftarlarımıza armağan ediyoruz. " ifadelerini kullandı.

Uçar, "Santos'un ayrılığından sonra neler değişti?" yönündeki bir soruya, "Bir haftada takımı çok değiştiremezsiniz, yapacağımız şeyler teknik ekibe rahat bir ortam hazırlamak, takımın teknik heyete olan güveninde olumlu bir hava oluşturmak. Hocamızla sezona devam edeceğiz, belli olmaz, yeni sezonda da en azından Serdar Topraktepe teknik heyetin içinde olacağını biliyor. Belki birinci adam, belki ikinci adam. Oyuncular arasındaki arkadaşlık üzerine çabalarımız oldu, birbirlerine sarılmaları gerektiğini söyledik, bireysel olarak Samet Hoca ve ben görüşmeler yaptık. Ortamı biraz toparlamaya, bozuk moralleri düzeltmeye çalıştık. Onun da etkili olduğunu düşünüyoruz." şeklinde yanıtlaıdı.

Feyyaz Uçar, "Başkan Hasan Arat, yeni teknik adamın yerli ve yabancı olma oranını yüzde 50-50 olarak açıkladı. Siz neler söylemek istersiniz?" sorusunu ise şöyle yanıtladı:

"Başkanımızın lafının üstüne laf olmaz. Yüzde 50-50 devam ediyoruz. Tabii ki arayışlarımız olacak ama şu an öncelikli olan şey kupadaki yarı final maçlarımız. Sezon arasında hoca ihtiyacımız olduğunda başkanımız birçok teknik adamla görüştü, o konuda tekrar açıklama yapma ihtiyacı hissediyorum. Sezon arası olması, elimizdeki kadronun yetersizliği, sezon başında takımla başlamak isteyen hocalar sebebiyle görüşülen 20 hocanın çoğundan olumlu yanıt alamadık. Fernando Santos bu cesareti gösterdi, biz teknik direktör arayışını birkaç hafta içinde başkanımız nezdinde yine başlatacağız. Amacımız, Beşiktaş'ın teknik ve taktik anlayışına uygun, oyunu sadece kendi alanında kabul eden değil, oyuna hakim olmaya çalışan, rakip alanda oynayan, yeteri kadar gol pozisyonu yakalayan, enerjik, mücadeleci kadroya göre bir hoca arayacağız. Bu konuda hedefimiz budur. Birçok hocanın adı geçiyor ama şu ana kadar resmi bir görüşme olmadı ama mutlaka görüşmeler başlayacak. Yeni sezona yeni bir hocayla başlayacağız."

Uçar, Ankaragücü ile Türkiye Kupası yarı finalinde çok önemli maçlar oynayacaklarının altını çizerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ankaragücü takımına saygı duyuyoruz, Ankara'nın değerli bir ekibi. Yıllardır rekabet içindeyiz. Kupada hak ettikleri yerdeler. Hedefimiz kupayı alabilmek. Her iki maç da zor olacak. Özellikle iç sahada son derece istekli oynayan bir Ankaragücü var. Tabii ki ilk maç deplasmanda olacağı ve iki ayaklı maç olacağı için amacımız oradan gol yemeden dönebilmek. Kesinlikle kolay olmayacak. Bugünkü seyrettiğim Ankaragücü oyun oynamaya çalışan, 2-0 mağlup olmasına rağmen çok pozisyon yakalayan bir ekipti, aynı anlayışla sahada olacaklarını düşünüyorum. İki ayaklı güzel bir yarı final eşleşmesi olacağını düşünüyorum."

Takımdaki sakat oyuncuların durumu hakkında da bilgi veren Feyyaz Uçar, "Semih'in, Mert'in, Coley'in ve Masuaku'nun durumu yarınki rejenerasyon idmanı sonrasında doktorların tespiti ve tedavisiyle belli olacak. Hepsinin kupa maçında oynamasını istiyoruz. Bugün altyapıdan Fahri kadromuzdaydı, Mustafa'yı da biraz oynattık. Dün Fulya'daydık, oradaki ışık sistemini de değiştirdik. İnşallah orada altyapıdaki evlatlarımız istedikleri saatte top oynayabilecek. Altyapıya olan yatırımlarımız devam edecek. Beşiktaş öz kaynak sistemine önem veren bir ekiptir, biz oralardan yetiştik. İnşallah birçok yeni gencimiz de bu şansı yakalayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Uçar, ligde oynayacakları Fenerbahçe derbisi hakkında gelen bir soru üzerine ise, "Şu an maç maç gideceğiz, Fenerbahçe derbisi kadar önemli bir maçımız var. Kupa maçını oldukça önemsiyoruz, kupa maçından sonra Fenerbahçe maçının hazırlıkları başlayacak." ifadelerini kullandı.

Feyyaz Uçar son olarak eşi doğum yapacak oyuncuları Umut Meraş hakkında da "Umut kardeşimiz bugün ilk 11'de başlayacaktı, hanımı hamile, doğum sancıları başlamış, yavru kartal hala gelmedi. Hayırlı bir haber bekliyoruz, normal bir doğum olacak, bayağı uzun sürdü. O yüzden bugün bizden ayrı kaldı. Emrecan'a da teşekkür ederiz, bugün sakatlığı olmasına rağmen takımını yalnız bırakmadı." açıklamasını yaptı.