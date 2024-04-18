Favori Terzic

Siyah -beyazlı kulüpte yeni sezon teknik direktör adayları arasında listenin ilk sırasına yükselen isim Edin Terzic oldu. Taraftarların ve bazı yöneticilerin Sergen Yalçın'ı takımın başına getirmek istediği ifade edilirken, Başkan Hasan Arat dahil birçok yöneticinin ise yabancı hocayı sıcak baktığı biliniyor. Yabancı teknik adaylar arasında da listenin başında Borussia Dortmund'un hocası Edin Terzic yer alıyor. Slaven Bilic döneminde, Beşiktaş'ta yardımcı antrenör olarak görev yapan Edin Terzic, Favre sonrasında Dortmund'da geçen sene A Takım'ı başına geçti. 41 yaşındaki Alman çalıştırıcı, Atletico Madrid'i kupanın dışına iterek Bundesliga temsilcisini Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale taşımayı başardı. 2025'e kadar sözleşmesi bulunan Borussia Dortmund ile başarılı işlere imza atan genç çalıştırıcı Edin Terzic'in sezon sonunda ayrılarak yerine Nuri Şahin'in getirilmesi beklenirken; Edin Terzic'in de Beşiktaş'ın teklifine olumlu yanıt vererek siyah-beyazlı takımın başına geleceği ifade edildi.