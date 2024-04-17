TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan Kenny Tete hamlesi!

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'tan önemli bir hamle geldi. Takvim'in haberine göre devre arasında kadroya katılan Svensson'un kötü performansı sonrası sağ bek arayışlarına başlayan yönetim, Fulham formasını giyen Kenny Tete ile büyük oranda anlaşma sağladı.

Sezon sonunda bitecek olan Hollandalı futbolcunun Siyah-Beyazlılar'dan gelen 3 yıllık teklife 'evet' dediği öğrenildi. Taraflar arasında son detayların görüşüldüğü ve her şeyin yolunda gitmesi durumunda kısa süre içinde imzaların atılacağı belirlendi. Daha önce Ajax ve Lyon formalarını da giyen Kenny Tete bu sezon Premier Lig'de 13 maçta görev yapıp 1 gol attı.