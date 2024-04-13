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Beşiktaş'ta Fernando Santos dönemi sona erdi!

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş, Yılport Samsunspor maçı sonrası teknik direktör Fernando Santos ile yolların ayrıldığını açıkladı. (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2024 Cumartesi 22:38 Güncelleme Tarihi: 13 Nisan 2024 Cumartesi 22:44
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Beşiktaş'ta Fernando Santos dönemi sona erdi!

Beşiktaş'ta Fernando Santos dönemi sona erdi.

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Yılport Samsunspor ile 1-1 berabere kalarak galibiyet hasreti 5 maça çıkan siyah-beyazlılarda Portekizli çalıştırıcının görevine son verildi.

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Teknik Direktör Fernando Santos'la yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Santos'a hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz.

Futbol A Takımımızın Teknik Sorumluluğunu sezon sonuna kadar Serdar Topraktepe yapacaktır.

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