Beşiktaş'ta Fernando Santos dönemi sona erdi.
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Yılport Samsunspor ile 1-1 berabere kalarak galibiyet hasreti 5 maça çıkan siyah-beyazlılarda Portekizli çalıştırıcının görevine son verildi.
Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Teknik Direktör Fernando Santos'la yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.
Santos'a hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz.
Futbol A Takımımızın Teknik Sorumluluğunu sezon sonuna kadar Serdar Topraktepe yapacaktır.
Kulübümüzden Açıklama Teknik Direktör Fernando Santos'la yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Santos'a hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz. Futbol A Takımımızın Teknik Sorumluluğunu sezon sonuna kadar Serdar Topraktepe yapacaktır.… pic.twitter.com/7ila8TdGHw— Beşiktaş JK (@Besiktas) April 13, 2024