BEŞİKTAŞ HABERİ: Erman Toroğlu'dan flaş iddia! "Al Musrati'de sıkıntı varmış"

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Al Musrati hakkında flaş gelişmeler yaşanıyor. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Samsunspor maçında da ilk 11'de yer almayan yıldız oyuncu hakkında çarpıcı iddialarda bulundu. Toroğlu, Al Musrati ile ilgili bir şey duydum. Bir sıkıntı varmış. Sıkıntı ne bilmiyorum. Var mı? Yok mu? Yoksa bu kadar para verdiğin bu oyuncu niye oynamıyor? Bu parayı verdiğin adamın takımı kurtarması lazım. Sıkıntı varmış ama ne? Onu merak ediyorum" dedi. İşte o sözler...