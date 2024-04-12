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BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal 2 yıldız arasında kaldı! Transfer...

Son dakika spor haberleri...Beşiktaş'ta başkan Hasan Arat, yeni sezon öncesi transfer çalışmaları kapsamında ekibine tam yetki verdi. Siyah-beyazlılarda bu noktada stoper konusunda gündemde 2 isim var. İşte haberin detayları... BJK SPOR HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2024 Cuma 09:13
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BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal 2 yıldız arasında kaldı! Transfer...

Tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Beşiktaş, bu sezon yapılan yanlış transferler ve sakatlıklardan dolayı hayli sıkıntı çekti. Akşam'da yer alan haberde devre arasında kısıtlı vakti olan yeni Başkan Hasan Arat ve kurmayları Samet Aybaba ile Feyyaz Uçar, yaz transfer dönemini hareketli geçirecek.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal 2 yıldız arasında kaldı! Transfer...

Önce savunma hattını sağlama almak isteyen Kara Kartal, tercihini tecrübeden yana kullanacak. İki isim öne çıkmış durumda. Dortmund'un Alman yıldızı Mats Hummels ve Atletico Madrid'den Stefano Savic. 35'lik Hummels haziranda boşa çıkıyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal 2 yıldız arasında kaldı! Transfer...

Atletico ile 1 yıl daha kontratı olan 33'lük Karadağlı Savic, devre arası gelmeye çok yaklaşmıştı. Savic ismi şu an ağır basan taraf.

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