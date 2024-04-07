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Beşiktaş'ta ağır fatura! O isimlerle yollar ayrılacak

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Siyah-beyazlılarda yönetim şimdiye kadar beklentilerin altında geçen bu sezonun ardından gelecek sezon için kolları sıvadı. Beşiktaş'ta pek çok isimle yolların ayrılması bekleniyor. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2024 Pazar 10:14 Güncelleme Tarihi: 07 Nisan 2024 Pazar 10:30
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Beşiktaş'ta ağır fatura! O isimlerle yollar ayrılacak

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda karşı karşıya geldiği RAMS Başakşehir'e karşı son dakikada yediği golle 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta sular durulmuyor.

Beşiktaş'ta ağır fatura! O isimlerle yollar ayrılacak

Milliyet'in haberine göre siyah-beyazlılarda sezon sonunda 7 yabancı ile yollar ayrılacak.

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Beşiktaş'ta ağır fatura! O isimlerle yollar ayrılacak

Kara Kartal'da Valentin Rosier, Jean Onana, Ajdin Hasic, Rachid Ghezzal, Ante Rebic, Joe Worrall ve Francisco Montero'ya sezon sonunda veda edilecek.

Beşiktaş'ta ağır fatura! O isimlerle yollar ayrılacak

Beşiktaş'ta kadro dışı kalan isimleden biri olan ve son zamanlarda çok tartışılan Vincent Aboubakar, Jackson Muleka, Daniel Amartey ve devre arasında takıma katılan Jonas Svensson'un durumları ise sezon sonunda belli olacak.

Beşiktaş'ta ağır fatura! O isimlerle yollar ayrılacak

Fernando Santos yönetiminde yoluna devam eden siyah-beyazlı ekip Süper Lig'de 47 puanla Trabzonspor'un ardında 4. sırada yer alıyor.

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