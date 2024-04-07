Beşiktaş'ta ağır fatura! O isimlerle yollar ayrılacak
Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Siyah-beyazlılarda yönetim şimdiye kadar beklentilerin altında geçen bu sezonun ardından gelecek sezon için kolları sıvadı. Beşiktaş'ta pek çok isimle yolların ayrılması bekleniyor. İşte detaylar...
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2024 Pazar 10:14 Güncelleme Tarihi: 07 Nisan 2024 Pazar 10:30
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Beşiktaş'ta kadro dışı kalan isimleden biri olan ve son zamanlarda çok tartışılan Vincent Aboubakar, Jackson Muleka, Daniel Amartey ve devre arasında takıma katılan Jonas Svensson'un durumları ise sezon sonunda belli olacak.
Fernando Santos yönetiminde yoluna devam eden siyah-beyazlı ekip Süper Lig'de 47 puanla Trabzonspor'un ardında 4. sırada yer alıyor.
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