Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! Onur Bulut, Masuaku ve Ante Rebic...

Beşiktaş'tan, RAMS Başakşehir maçı öncesi sakatlık konusu üzerine açıklama geldi.
FUTBOLCULARIMIZIN SAĞLIK DURUMU HAKKINDA BİLGİLENDİRME
Sağ dizinde meydana gelen sıvı artışı sonrası yapılan tetkiklerde eklem içinde serbest kıkırdak fragmanı tespit edilen Arthur Masuaku, takımımızın 2 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirdiği antrenmanda dizine aldığı darbe sonrası iç yan bağında gerilme saptanan Onur Bulut ile belinde ağrı hisseden Ante Rebic, Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'de bugün Rams Başakşehir'le oynayacağı maçında kadrosunda yer almayacaktır.
Futbolcularımızın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.