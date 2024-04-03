BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal'da yabancı sayısı krizi! 4 futbolcu...
Son dakika spor haberleri... Beşiktaş'ta yeni sezon planlamaları başlarken transfere dair dikkat çeken bir engel ortaya çıktı. Siyah-beyazlılarda gelecek sezon yabancı sayısının 12 olacak olması ve kiralıkta bulunan birçok oyuncunun durumu yönetimi zora soktu. İşte haberin detayları... BJK SPOR HABERLERİ
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GÖZDEN DÜŞTÜLER
KAYNAKLAR SATILACAK İSİMLERDEN GELECEK
Montero, Arouca'da düzenli oynuyor. İspanyol stoperin Beşiktaş'la bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor. FK Sarajevo'da top koşturan Hasic'in de 1 yıl daha mukavelesi var. Bosna Hersek kulübünde 23 maçta 8 gol, 4 asiste imza atan 21 yaşındaki futbolcu cazip bir teklif gelirse diğer kiralıklar gibi elden çıkarılacak.
Yabancı oyuncu kadrosunu yeniden yapılandıracak olan yönetim, yaz döneminde ayrılacak isimlerin durumuna göre önemli takviyeler gerçekleştirecek.
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