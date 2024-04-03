Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal'da yabancı sayısı krizi! 4 futbolcu...

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal'da yabancı sayısı krizi! 4 futbolcu...

Son dakika spor haberleri... Beşiktaş'ta yeni sezon planlamaları başlarken transfere dair dikkat çeken bir engel ortaya çıktı. Siyah-beyazlılarda gelecek sezon yabancı sayısının 12 olacak olması ve kiralıkta bulunan birçok oyuncunun durumu yönetimi zora soktu. İşte haberin detayları... BJK SPOR HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2024 Çarşamba 09:25
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal'da yabancı sayısı krizi! 4 futbolcu...

Beşiktaş'ta kiralık gönderilen oyuncuların durumu yakından takip ediliyor. Milliyet'te yer alan haberde talimatta yapılan değişiklik nedeniyle 19 olan yabancı sayısını önümüzdeki sezon 12'ye indirmesi gereken siyah-beyazlılar kiralık olarak ayrılan 4 yabancıyı da satmanın hesaplarını yapıyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal'da yabancı sayısı krizi! 4 futbolcu...

GÖZDEN DÜŞTÜLER

Javi Montero sezon başında Portekiz ekibi Arouca'ya, Ajdin Hasic Bosna Hersek takımı FK Sarajevo'ya kiralanmıştı. Devre arasında ise Valentin Rosier köklü Fransız kulübü Nice'e, Jean Onana da Ligue 1'in en önemli ekiplerinden Marsilya'ya kiralık gönderilmişti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal'da yabancı sayısı krizi! 4 futbolcu...

Sakatlıktan çıkan Rosier son 3 maçta kadroda yer almadı. Onana da son dönemde gözden düştü. Kamerunlu oyuncu son 2 maçta kadroya yazılmadı. Satış opsiyonlarıyla birlikte kiralanan Rosier ve Onana'nın takımlarında forma bulmakta zorlanmaları Beşiktaş'ı endişelendiriyor. Bu futbolcuları satarak kaynak oluşturmak isteyen siyah-beyazlılar, Rosier ve Onana'nın yeniden form tutmasını bekliyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal'da yabancı sayısı krizi! 4 futbolcu...

KAYNAKLAR SATILACAK İSİMLERDEN GELECEK

Montero, Arouca'da düzenli oynuyor. İspanyol stoperin Beşiktaş'la bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor. FK Sarajevo'da top koşturan Hasic'in de 1 yıl daha mukavelesi var. Bosna Hersek kulübünde 23 maçta 8 gol, 4 asiste imza atan 21 yaşındaki futbolcu cazip bir teklif gelirse diğer kiralıklar gibi elden çıkarılacak.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal'da yabancı sayısı krizi! 4 futbolcu...

Yabancı oyuncu kadrosunu yeniden yapılandıracak olan yönetim, yaz döneminde ayrılacak isimlerin durumuna göre önemli takviyeler gerçekleştirecek.

DİĞER
Son dakika haberleri: Hatayspor’un golü iptal edilmişti! Erman Toroğlu Galatasaray maçındaki pozisyonu açıkladı: Ali Şansalan…
Beşiktaş'ta yangın faciası: Çok sayıda ölü ve yaralı var! 9 şüpheli gözaltında! Yangının çıkış nedeni belli oldu
Beşiktaş'a Uruguaylı duvar! Görüşmeler başladı
Ferdi'ye Ada'dan bir talip daha!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş'a Uruguaylı duvar! Görüşmeler başladı
Salih Özcan'a transfer telefonu!
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 3 Nisan rakamları
SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE 2024 | Sağlık Bakanlığı 8 bin personel alımı kura çekilişi saat kaçta? Hangi kanalda?
3 Nisan'da meydana gelen depremler!
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'a Uruguaylı duvar! Görüşmeler başladı Beşiktaş'a Uruguaylı duvar! Görüşmeler başladı 09:11
Fenerbahçe - A.Demirspor maçı ne zaman? Fenerbahçe - A.Demirspor maçı ne zaman? 09:07
Çakar yorumladı! Golden önce ofsayt var mı? Çakar yorumladı! Golden önce ofsayt var mı? 09:06
Kuzey Kore - Japonya maçında flaş karar! Kuzey Kore - Japonya maçında flaş karar! 08:44
Sert eleştiri! "Milli maç arası yaramamış" Sert eleştiri! "Milli maç arası yaramamış" 08:28
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 3 Nisan bugün kimin maçı var? BUGÜNKÜ MAÇLAR - 3 Nisan bugün kimin maçı var? 08:26
Daha Eski
Özbek'ten Koç'a tepki: Savcıları göreve çağırıyorum Özbek'ten Koç'a tepki: Savcıları göreve çağırıyorum 01:32
Sergen Yalçın: Beklenen oyunun gerisindeydik Sergen Yalçın: Beklenen oyunun gerisindeydik 01:32
Özbek'ten Koç'a tepki: Savcıları göreve çağırıyorum Özbek'ten Koç'a tepki: Savcıları göreve çağırıyorum 01:30
Sergen Yalçın: Beklenen oyunun gerisindeydik Sergen Yalçın: Beklenen oyunun gerisindeydik 01:28
Saarbrücken'in peri masalı sona erdi! Saarbrücken'in peri masalı sona erdi! 01:18
West Ham ile Tottenham yenişemedi! West Ham ile Tottenham yenişemedi! 01:18