BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal'da yabancı sayısı krizi! 4 futbolcu...

GÖZDEN DÜŞTÜLER Javi Montero sezon başında Portekiz ekibi Arouca'ya, Ajdin Hasic Bosna Hersek takımı FK Sarajevo'ya kiralanmıştı. Devre arasında ise Valentin Rosier köklü Fransız kulübü Nice'e, Jean Onana da Ligue 1'in en önemli ekiplerinden Marsilya'ya kiralık gönderilmişti.

Sakatlıktan çıkan Rosier son 3 maçta kadroda yer almadı. Onana da son dönemde gözden düştü. Kamerunlu oyuncu son 2 maçta kadroya yazılmadı. Satış opsiyonlarıyla birlikte kiralanan Rosier ve Onana'nın takımlarında forma bulmakta zorlanmaları Beşiktaş'ı endişelendiriyor. Bu futbolcuları satarak kaynak oluşturmak isteyen siyah-beyazlılar, Rosier ve Onana'nın yeniden form tutmasını bekliyor.