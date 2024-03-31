Dişi Kartallar F.Bahçe'yi yıktı

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 26'ncı haftasındaki derbi maçta Beşiktaş United Payment ile Fenerbahçe Petrol Ofisi, İBB Halit Kıvanç Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Beşiktaş her iki yarıda da bulduğu gollerle rakibini 4-2 mağlup etmeyi başardı. Siyah-beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri 35, 42 ve 58'inci dakikalarda Shameeka Fishley ile 73'üncü dakikada Clement kaydetti. F.Bahçe'nin golleri ise Coleman ve Haley Berg'den geldi. Beşiktaş puanını 50'ye yükseltti ve 5. sıradaki yerini korudu. Siyahbeyazlılar, ligin 27. haftasında Hakkarigücü'ne konuk olacak.