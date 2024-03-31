Beşiktaş'ta Alex Oxlade-Chamberlain'in dönüş tarihi belli oldu!
Beşiktaş'a uzun bir süre sakatlığı nedeniyle sahalarda yer alamayan Alex Oxlade-Chamberlain'den müjdeli haber geldi. 30 yaşındaki İngiliz yıldızın o maçta sahada olacağı öğrenildi. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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Milliyet'te yer alan haberde Beşiktaş'ın Süper Lig'in 32. haftasında Samsunspor'la oynayacağı maçta kadroda olmasının beklendiği ifade edildi.
BEŞİKTAŞ'TAN PAYLAŞIM
Beşiktaş, bu hafta içinde kulübün sosyal medya hesabından Alex Oxlade Chamberlain'le ilgili bir paylaştım yaptı.
Paylaşılan videoda, "Alex Oxlade-Chamberlain bireysel çalışmalara başladı." ifadeleri kullanıldı.
Bu sezon başında Beşiktaş'a transfer olan Alex Oxlade-Chamberlain, 22 maçta süre alırken 4 gol ve 1 asist kaydetti.
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