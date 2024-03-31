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Beşiktaş'ta Alex Oxlade-Chamberlain'in dönüş tarihi belli oldu!

Beşiktaş'a uzun bir süre sakatlığı nedeniyle sahalarda yer alamayan Alex Oxlade-Chamberlain'den müjdeli haber geldi. 30 yaşındaki İngiliz yıldızın o maçta sahada olacağı öğrenildi. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2024 Pazar 15:43
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Beşiktaş'ta Alex Oxlade-Chamberlain'in dönüş tarihi belli oldu!

Trendyol Süper Lig'e verilen arada hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta Alex Oxlade-Chamberlain sahalara geri dönmeye hazırlanıyor.

Beşiktaş'ta Alex Oxlade-Chamberlain'in dönüş tarihi belli oldu!

Ligde 21 Aralık'ta oynanan Alanyaspor maçında sakatlanan ve uyluk arka adalesinde yırtık meydana gelen Chamberlain, sonrasında ameliyat olmuştu.

Beşiktaş'ta Alex Oxlade-Chamberlain'in dönüş tarihi belli oldu!

O tarihten bu yana formasından uzak kalan deneyimli oyuncu, sakatlığını büyük ölçüde atlatırken 30 yaşındaki oyuncu bireysel çalışmalarına başladı.

Beşiktaş'ta Alex Oxlade-Chamberlain'in dönüş tarihi belli oldu!

Milliyet'te yer alan haberde Beşiktaş'ın Süper Lig'in 32. haftasında Samsunspor'la oynayacağı maçta kadroda olmasının beklendiği ifade edildi.

Beşiktaş'ta Alex Oxlade-Chamberlain'in dönüş tarihi belli oldu!

BEŞİKTAŞ'TAN PAYLAŞIM

Beşiktaş, bu hafta içinde kulübün sosyal medya hesabından Alex Oxlade Chamberlain'le ilgili bir paylaştım yaptı.

Beşiktaş'ta Alex Oxlade-Chamberlain'in dönüş tarihi belli oldu!

Paylaşılan videoda, "Alex Oxlade-Chamberlain bireysel çalışmalara başladı." ifadeleri kullanıldı.

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