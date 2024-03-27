BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Alex Oxlade-Chamberlain sahalara dönüyor! İşte o tarih
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Alex Oxlade Chamberlain, geçtiğimiz aralık ayında oynanan Corendon Alanyaspor maçında yaşadığı sakatlık sebebiyle formasından uzak kalmıştı. İngiliz futbolcunun sahalara dönüş tarihi belli oldu. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
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Beşiktaş, geçtiğimiz yılın aralık ayında yaptığı açıklamada sol uyluk arka adalesinde yırtık tespit edilen İngiliz oyuncunun ameliyat olduğunu duyurmuştu.
CHAMBERLAIN'İN BU SEZONKİ PERFORMANSI
Sezon başında Beşiktaş'a transfer olan Alex Oxlade-Chamberlain, 14 maçta süre aldı.
İngiliz oyuncu bu maçlarda 4 gol ve 1 asist kaydetti.
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