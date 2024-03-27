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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Alex Oxlade-Chamberlain sahalara dönüyor! İşte o tarih

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Alex Oxlade Chamberlain, geçtiğimiz aralık ayında oynanan Corendon Alanyaspor maçında yaşadığı sakatlık sebebiyle formasından uzak kalmıştı. İngiliz futbolcunun sahalara dönüş tarihi belli oldu. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2024 Çarşamba 13:17
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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Alex Oxlade-Chamberlain sahalara dönüyor! İşte o tarih

Süper Lig'in 17. haftasındaki Alanyaspor maçından bu yana forma giyemeyen Alex Oxlade-Chamberlain'den Beşiktaş'a iyi haber geldi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Alex Oxlade-Chamberlain sahalara dönüyor! İşte o tarih

beIN Sports'ta yer alan haberde deneyimli oyuncunun bireysel çalışmalara başladığı ve nisan ayının sonunda forma giyebileceği belirtildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Alex Oxlade-Chamberlain sahalara dönüyor! İşte o tarih

Alanyaspor'la oynanan maçın 46. dakikasında sakatlanan Oxlade-Chamberlain, son olarak 21 Aralık'ta forma giydi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Alex Oxlade-Chamberlain sahalara dönüyor! İşte o tarih

Beşiktaş, geçtiğimiz yılın aralık ayında yaptığı açıklamada sol uyluk arka adalesinde yırtık tespit edilen İngiliz oyuncunun ameliyat olduğunu duyurmuştu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Alex Oxlade-Chamberlain sahalara dönüyor! İşte o tarih

CHAMBERLAIN'İN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Sezon başında Beşiktaş'a transfer olan Alex Oxlade-Chamberlain, 14 maçta süre aldı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Alex Oxlade-Chamberlain sahalara dönüyor! İşte o tarih

İngiliz oyuncu bu maçlarda 4 gol ve 1 asist kaydetti.

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