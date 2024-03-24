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TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan savunmaya takviye! Menajeriyle ilk temas...

Yeni sezonun güçlü kadrosunu kurmayı hedefleyen Beşiktaş, stopere takviye yapmaya hazırlanıyor. Bir süredir takip edilen oyuncunun menajeri ile de temas kuruldu. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2024 Pazar 06:50
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TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan savunmaya takviye! Menajeriyle ilk temas...

Yeni sezon için transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Beşiktaş'ta bir gelişme daha yaşandı. Takvim'in haberine göre, Beşiktaş'ın Monaco'da forma giyen Şili'li stoper Guillermo Maripa'yı listesine aldığı ve oyuncunun menajeri ile ilk teması kurduğu bildirildi. Guillermo Maripan'un Siyah- Beyazlı kurmaylar tarafından bir süredir takip edildiği de ifade ediliyor. 29 yaşında ve 1.93 boyunda olan Guillermo Maripan 40 kez Şili Milli Takım formasını giydi ve bu maçlarda 2 gol attı.

PIYASA DEĞERI 10 MILYON EURO

Monaco ile 2025 yılının haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan Maripan'ın güncel piyasa değeri 10 milyon Euro. Ancak sözleşmesinin sona ermesine 1 yıl kalması nedeniyle bu rakamın daha aşağıya çekilmesi oldukça yüksek bir ihtimal. Maripan bu sezon 20'si ilk 11'de olmak üzere 22 maçta Monaco formasını giydi. Uzun boyuyla hava toplarında etkili bir isim olan Maripan'in top tekniği de vasatın üstünde olarak görülüyor. Maripan 2020 yılından bu yana Monaco kadrosunda yer alıyor. Guillermo Maripan'ın Monaco olan sözleşmesi 2025 haziranında ona eriyor. Bu bakımdan bonservisinde bir indirimin söz konusu olabileceği ifade ediliyor.

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