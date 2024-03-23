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TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Orkun Kökçü bombası! İşte bonservis bedeli

Son dakika spor haberi: Önümüzdeki sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Teknik direktör Fernando Santos'un raporuna göre hareket eden siyah-beyazlı kurmaylar, önemli yıldızları listesine aldı. Kara-Kartal, bir süredir listesinde yer alan A Milli yıldız Orkun Kökçü'nün transferi için yeniden harekete geçti. İşte gözden çıkarılan rakam...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2024 Cumartesi 12:50
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TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Orkun Kökçü bombası! İşte bonservis bedeli

Süper Lig'de önümüzdeki yıl şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmayı hedefleyen Beşiktaş, Orkun Kökçü için yeniden düğmeye bastı.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Orkun Kökçü bombası! İşte bonservis bedeli

Benfica'nın milli takımının yıldızını kadro dışı bırakması, Başkan Hasan Arat'ı heyecanlandırdı.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Orkun Kökçü bombası! İşte bonservis bedeli

Başkan Arat'ın, Genel Koordinatörü Samet Aybaba ile özel bir görüşme yaparak, "Orkun'la konuşun, ekonomik şartlarda da anlaşın, ona siyah-beyazlı formayı giydirelim" talimatı verdiği ifade edildi.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Orkun Kökçü bombası! İşte bonservis bedeli

15 MİLYON EURO GÖZDEN ÇIKARILDI!
Yeni Asır'ın Portekiz basınından derlediği habere göre; Oyuncunun A Milli Takımda yer almasının Beşiktaş'ın yapacağı transfer görüşmelerinde etkin bir rol oynayacağını ifade ederken, Kartal'ın 15 milyon Euro'yu gözden çıkardığı belirtildi.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Orkun Kökçü bombası! İşte bonservis bedeli

ŞU ANKİ DEĞERİ 30 MİLYON EURO!
Benfica tarihinin en yüksek bonservisi olan 25 milyon Euro'ya aldığı Orkun Kökçü'nün şu andaki değeri yaklaşık 30 milyon Euro olarak gösteriliyor.

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