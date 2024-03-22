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BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Avrupa devleri Semih Kılıçsoy'un peşinde! 7 talip birden

Trendyol Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk iddiası kalmayan Beşiktaş'ta, buna karşın altyapıdan yetişen Semih Kılıçsoy'un performansı göz doldurdu. 18 yaşındaki yıldız Avrupa devlerini peşine takarken, 7 talip birden çıktı ve izlemeye aldı. İşte detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2024 Cuma 15:03
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BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Avrupa devleri Semih Kılıçsoy'un peşinde! 7 talip birden

Milli futbolcu için yarışa giren takımlar arasında en sürprizi Tottenham yapacak gibi duruyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Avrupa devleri Semih Kılıçsoy'un peşinde! 7 talip birden

Bunun nedeni ise İngiliz kulübünün Bayern Münih'e transfer olan Harry Kane'in yerine Semih Kılıçsoy'u kadrosuna katmak istediği yönünde.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Avrupa devleri Semih Kılıçsoy'un peşinde! 7 talip birden

Güncel piyasa değeri 8 milyon Euro olan genç yıldız, bu sezon 27 maça çıktı ve bu müsabakalarda 10 gol 1 asist yaptı.

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