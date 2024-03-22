BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Avrupa devleri Semih Kılıçsoy'un peşinde! 7 talip birden

Beşiktaş, bu sezona istediği gibi başladı ama devamını getiremedi. Siyah-beyazlı ekip UEFA Konferans Ligi elemelerini bir bir geçip gruplara kaldı.
Beşiktaş, bu sezona istediği gibi başladı ama devamını getiremedi. Siyah-beyazlı ekip UEFA Konferans Ligi elemelerini bir bir geçip gruplara kaldı.
Gruplarda istediği sonuçları alamayan Kara Kartal, grupları 3. sırada tamamlayıp turnuvaya veda etti.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'e ise erken havlu attı. 46 puanı bulunan siyah-beyazlılar Trabzonspor'un ardından ligde 4. sırada bulunuyor.
Kartal'ın zirve yarışından uzaklaşmasına rağmen birkaç futbolcu yıldızını parlatıyor. O oyuncuların başında ise Semih Kılıçsoy geliyor.
Genç yıldızın bu performansı birçok Avrupa devlerininin dikkatini çekti.
Cityxtra'nın haberine göre; bu dikkat sonunda Arsenal, Manchester City, Atletico Madrid, Borussia Dortmund, RB Leipzig, Juventus ve Napoli Semih'i izlemeye aldı.
Milli futbolcu için yarışa giren takımlar arasında en sürprizi Tottenham yapacak gibi duruyor.
Bunun nedeni ise İngiliz kulübünün Bayern Münih'e transfer olan Harry Kane'in yerine Semih Kılıçsoy'u kadrosuna katmak istediği yönünde.
Güncel piyasa değeri 8 milyon Euro olan genç yıldız, bu sezon 27 maça çıktı ve bu müsabakalarda 10 gol 1 asist yaptı.