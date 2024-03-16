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Mecburi revizyon

Beşiktaş sakat ve cezalı oyuncuların fazlalığı nedeniyle rotasyona gidiyor. Worrall, Bakhtiyor, Amartey ve Muleka bugünkü maça 11’de başlayacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2024 Cumartesi 06:50
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Mecburi revizyon

Siyah-beyazlılarda bu akşam oynanacak Antalyaspor maçında mecburi rotasyona gidilecek. 3 oyuncunun kart cezalısı, 5 futbolcunun cezası nedeniyle 8 eksiği bulunan Kara Kartal'da, formsuz isimler de mücadeleye kulübede başlayacak. Teknik direkör Fernando Santos'un defansta Necip'in yerine İngiliz stoper Worrall'ı, Masuaku'nun yerinde de Kazak oyuncu Bakhtiyor'u görevlendireceği kaydedildi. Defans hattının diğer iki oyuncusunun ise Colley ve Svensson olması bekleniyor. Portekizli çalıştırıcı orta sahada ise Musrati'nin yokluğunda yerine Amartey'e görev verecek. Amartey'in önünde ise Gedson ve Muci görev yapacak. Beşiktaş'ın hücum hattının da Cenk'in formsuzluğu nedeni ile Rashica, Muleka ve Semih'ten oluşması bekleniyor.

TAYYİP TALHA KAYIPLARDA!

Beşiktaş'ta Tayyip Talha, teknik direktör Santos'un gözünden düştü. Uzun süreli sakatlığını atlattıktan sonra bu sezon yeniden görev yapmaya başlayan genç stoper, 21'inci haftadaki Pendik maçından bu yana 10 maçtır süre alamıyor. Portekizli çalıştırıcı ikisi Türkiye Kupası'nda olmak üzere bu 10 maçın bazılarında Tayyip Talha'yı kadroya dahi almadı.

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