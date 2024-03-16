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BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Hasan Arat kararını verdi! Fernando Santos'ta şartlı devam...

Son dakika spor haberleri... Beşiktaş'ta Fernando Santos'un gelişi de kötü gidişata engel olamadı. Siyah-beyazlılarda başkan Hasan Arat ise yönetimle yaptığı toplantının ardından gelecek sezon için dikkat çeken bir karar aldı. İşte haberin detayı... BJK SPOR HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2024 Cumartesi 09:22
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BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Hasan Arat kararını verdi! Fernando Santos'ta şartlı devam...

Beşiktaş yönetiminin Fernando Santos ile görüştü. Portekizli çalıştırıcı Türkiye Kupası'nı kazanamazsa gelecek sezon takımın başında olmayacak. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Beşiktaş yönetimi ile Teknik Direktör Fernando Santos arasındaki görüşme gerçekleşti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Hasan Arat kararını verdi! Fernando Santos'ta şartlı devam...

TOPLANTIDA SÜRPRİZ

Önceki gün duyurduğumuz zirveye Başkan Hasan Arat sürpriz yaparak katıldı. Seçim döneminde yaptığı açıklamalarda, futbolu ilgilendiren konuları Samet Aybaba ve Feyyaz Uçar'a bırakacağını söyleyen Arat, takımın durumunun kritik olması sebebiyle devreye girdi. Yapılan toplantıda, Santos'a takımdaki performans düşüklüğünün sebepleri soruldu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Hasan Arat kararını verdi! Fernando Santos'ta şartlı devam...

PSİKOLOJİ ÇÖKMÜŞ

Santos, bu zamana kadar psikolojik açıdan en kötü durumda olan oyuncu grubuyla çalıştığını belirterek, istediklerinin sahaya yansımamasını bu duruma bağladı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Hasan Arat kararını verdi! Fernando Santos'ta şartlı devam...

Başkan Hasan Arat ve ekibi ise Türkiye Kupası kazanmanın camia için bir mecburiyet olduğunu, aksi durumda herhangi bir mazeret kabul edilmeyeceğini belirtti. Portekizli çalıştırıcı Türkiye Kupası'nı kazanamazsa gelecek sezon takımın başında olmayacak.

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