BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Hasan Arat kararını verdi! Fernando Santos'ta şartlı devam...

Beşiktaş yönetiminin Fernando Santos ile görüştü. Portekizli çalıştırıcı Türkiye Kupası'nı kazanamazsa gelecek sezon takımın başında olmayacak. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Beşiktaş yönetimi ile Teknik Direktör Fernando Santos arasındaki görüşme gerçekleşti.

PSİKOLOJİ ÇÖKMÜŞ Santos, bu zamana kadar psikolojik açıdan en kötü durumda olan oyuncu grubuyla çalıştığını belirterek, istediklerinin sahaya yansımamasını bu duruma bağladı.

