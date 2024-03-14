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Rota değişti! Beşiktaş'ta tek yol kupa

Süper Lig'de üçüncülük yarışında geriye düşen, dördüncülük şansı da tehlikeye giren Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürerek Avrupa'yı garantilemeyi hedefliyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2024 Perşembe 06:50
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Rota değişti! Beşiktaş'ta tek yol kupa

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Beşiktaş'ta kötü gidişat devam ederken, tüm gözler Ziraat Türkiye Kupası'na çevrilmiş durumda. Süper Lig'de önce Galatasaray ardından da Gaziantep'e mağlup olan ve üst üste ikinci yenilgisini alan siyah-beyazlılarda sıkıntılı günler sürüyor. Sezon şampiyonluk parolasıyla giren ancak üst üste alınan kötü saha sonuçlarının ardından zirve yarışının çok gerisinde kalan Kara Kartal'da üçüncülük, hatta dördüncülük şansı da tehlikeye girmiş durumda. Trabzonspor'un 3 puan gerisine düşen Beşiktaş, dördüncülük için yarışan Kasımpaşa'nın 3, Başakşehir'in ise sadece 4 puan önünde bulunuyor

KARA KARTAL'IN ROTASI TAMAMEN DEĞİŞTİ

Bu sezonki 11. mağlubiyetini alan siyah-beyazlılar, tarihindeki en kötü ikinci sezonunu geçiriyor. Beşiktaş'ta sezon başı ve ara transfer döneminde yapılan yeni takviyelerde takıma beklenen katkıyı veremedi. Ligde istediğini bulamayan Kartal, rotasını tamamen Ziraat Türkiye Kupası'na çevirmiş durumda. Beşiktaş, daha sezonun başında hem Avrupa'da hem de ligde havlu atarken, elinde bir tek Türkiye Kupası kaldı. Yarı finalde Ankaragücü ile karşılaşacak olan siyah-beyazlılar, rakibini mağlup ederek finale çıkmak ve ardından kupayı kazanarak seneye Avrupa Kupaları'nda mücadele etmeyi garantilemenin peşinde.

TAKIM HÜCUMDA ETKiSiZ KALDI

Siyah-beyazlılar bu sezon gol yollarında etkisiz kalırken, teknik direktör Santos da gol ortalaması bakımından kendisinden önceki meslektaşlarının gerisinde kaldı. Maçlarda ilk golü yedikten sonra rakiplerine reaksiyon gösteremeyen Santos'un Beşiktaş'ı aldığı mağlubiyetlerin yanı sıra rakiplerine gol dahi atamadı. Beşiktaş, Santos yönetiminde yaşadığı mağlubiyetlerde 8 gol yedi.

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