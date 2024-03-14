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Beşiktaş'ta Antalyaspor mesaisi!

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş sahasında Bitexen Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar bu mücadelenin hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2024 Perşembe 18:15
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Beşiktaş'ta Antalyaspor mesaisi!

Beşiktaş Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında 16 Mart Cumartesi günü sahasında Bitexen Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Fernando Santos yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma hareketleri ve pas çalışmasıyla başlayan idman, 5'e 2 çalışmasının ardından yapılan taktiksel çift kale maçla sonra erdi.

Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

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