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Her şey değişir bir sözünle
Beşiktaş kulübü, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde çok özel bir etkinliğe imza atıyor. Beşiktaş Başkanı Hasan Arat ve yönetim kurulu üyelerinin de hazır bulunacağı bu etkinlikte, her biri kendi alanında başarılı 11 kadından oluşan sporcular da yer alacak. Tüpraş Stadyumu Moda Merkezi'nde yapılacak olan etkinlik bugün saat 14.30'da başlayacak.
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