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Kayıp yıldız Demir Ege

Beşiktaş'ın genç yıldızlarından Demir Ege adeta kayıplara karıştı. Siyah-beyazlılarda Antep maçında sakatlanan Musrati'nin yerine Santos'un tercihi Amartey oldu. Portekizli hoca, G.Saray karşısında "O, 8 numara değil 6 numara" diyerek neden şans vermediğini açıkladığı Demir Ege Tıknaz'a 6 numara eksikliğinde de formayı vermemiş oldu. Santos, Karagümrük, Pendikspor, Adana Demirspor ve Sivasspor maçlarında oynattığı Demir Ege'yi sonrasında ise adeta sildi. Demir Ege, son 6 maçta sadece 1 dakika şans bulurken kulübeye hapsoldu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2024 Çarşamba 06:50
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Kayıp yıldız Demir Ege
Beşiktaş'ın genç yıldızlarından Demir Ege adeta kayıplara karıştı. Siyah-beyazlılarda Antep maçında sakatlanan Musrati'nin yerine Santos'un tercihi Amartey oldu. Portekizli hoca, G.Saray karşısında "O, 8 numara değil 6 numara" diyerek neden şans vermediğini açıkladığı Demir Ege Tıknaz'a 6 numara eksikliğinde de formayı vermemiş oldu. Santos, Karagümrük, Pendikspor, Adana Demirspor ve Sivasspor maçlarında oynattığı Demir Ege'yi sonrasında ise adeta sildi. Demir Ege, son 6 maçta sadece 1 dakika şans bulurken kulübeye hapsoldu.
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