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TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta o isim yönetimi bezdirdi!

Trendyol Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta o futbolcuyla ilgili yaşanan gelişmeler gündeme oturdu. Oyuncunun kendisine kulüp bulması için talimat verileceği aktarıldı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2024 Pazartesi 10:32 Güncelleme Tarihi: 11 Mart 2024 Pazartesi 10:48
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TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta o isim yönetimi bezdirdi!

Beşiktaş'ta Ante Rebic şoku yaşanıyor... Yaz transfer döneminde İtalyan devi Milan'dan büyük umutlarla alınan Hırvat oyuncu, Gaziantep FK maçı öncesinde kadro dışı bırakıldı.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta o isim yönetimi bezdirdi!

Şenol Güneş, Burak Yılmaz, Rıza Çalımbay, Serdar Topraktepe'nin ardından Fernando Santos ile birlikte de düzenli forma şansı bulamayan tecrübeli oyuncunun takım içinde huzursuzluk çıkardığı ve bu nedenle teknik heyet tarafından maç kafilesine alınmadığı belirtildi.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta o isim yönetimi bezdirdi!

MENAJERİ ÇAĞIRILACAK
Siyah-beyazlılarla 2025'e kadar sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki yıldızın sezon sonunda gönderileceği belirtildi.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta o isim yönetimi bezdirdi!

Yönetimin de hafta içinde Rebic'in menajerini İstanbul'a çağıracağı ve 'kulüp bulması' yönünde talimat vereceği kaydedildi.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta o isim yönetimi bezdirdi!

Bu sezon 23 maçta sadece 691 dakika sahada kalabilen Rebic, 1 gol atarken 5 de asist yaptı. Ante Rebic'in takımla birlikte idmanlara çıkıp çıkmayacağına ise yönetimle yapılacak görüşme sonrasında karar verilecek.

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