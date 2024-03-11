TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta o isim yönetimi bezdirdi!
Trendyol Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta o futbolcuyla ilgili yaşanan gelişmeler gündeme oturdu. Oyuncunun kendisine kulüp bulması için talimat verileceği aktarıldı. İşte detaylar...
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2024 Pazartesi 10:32 Güncelleme Tarihi: 11 Mart 2024 Pazartesi 10:48
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MENAJERİ ÇAĞIRILACAK
Yönetimin de hafta içinde Rebic'in menajerini İstanbul'a çağıracağı ve 'kulüp bulması' yönünde talimat vereceği kaydedildi.
Bu sezon 23 maçta sadece 691 dakika sahada kalabilen Rebic, 1 gol atarken 5 de asist yaptı. Ante Rebic'in takımla birlikte idmanlara çıkıp çıkmayacağına ise yönetimle yapılacak görüşme sonrasında karar verilecek.
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