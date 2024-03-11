TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta o isim yönetimi bezdirdi!

Şenol Güneş, Burak Yılmaz, Rıza Çalımbay, Serdar Topraktepe'nin ardından Fernando Santos ile birlikte de düzenli forma şansı bulamayan tecrübeli oyuncunun takım içinde huzursuzluk çıkardığı ve bu nedenle teknik heyet tarafından maç kafilesine alınmadığı belirtildi.