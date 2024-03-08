Beşiktaş'ta stopere 2 aday! Samet Aybaba bizzat izledi
Önümüzdeki sezon savunma hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş, teknik direktör Fernando Santos'un raporu doğrultusunda ilerliyor. Siyah-beyazlıların futbol takımları genel koordinatörü Samet Aybaba, o maça giderek listesindeki 2 stoperi bizzat izledi. İşte detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
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Her iki oyuncuyla ilgili detaylı bir rapor hazırlayan Aybaba'nın olumlu yönde görüş bildirdiği öğrenildi.
Samet Aybaba'nın dün akşam da yine UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Benfica-G.Rangers maçını takip ettiği ifade edildi.
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