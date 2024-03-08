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Beşiktaş'ta stopere 2 aday! Samet Aybaba bizzat izledi

Önümüzdeki sezon savunma hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş, teknik direktör Fernando Santos'un raporu doğrultusunda ilerliyor. Siyah-beyazlıların futbol takımları genel koordinatörü Samet Aybaba, o maça giderek listesindeki 2 stoperi bizzat izledi. İşte detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2024 Cuma 06:50
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Beşiktaş'ta stopere 2 aday! Samet Aybaba bizzat izledi

Beşiktaş'ın Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba bir kez daha oyuncu izlemek için yurt dışına gitti. İşbaşı yaptığı günden itibaren yeni sezon çalışmalarını sürdüren Aybaba, önceki akşam UEFA Avrupa Ligi son 16 turu maçında karşı karşıya gelen ve 1-1 sona eren Sporting-Atalanta karşılaşmasını takip etti.

Beşiktaş'ta stopere 2 aday! Samet Aybaba bizzat izledi

Samet Aybaba, transfer listesinde yer alan isimlerden Sporting'ten Sebastian Coates ve Atalanta'dan Berat Djimsiti'yi izledi.

Beşiktaş'ta stopere 2 aday! Samet Aybaba bizzat izledi

33 yaşındaki Uruguaylı stoper Coates de 31 yaşındaki Arnavut stoper Djimsiti karşılaşmada 90 dakika görev yaptılar.

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