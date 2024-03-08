Beşiktaş'ta stopere 2 aday! Samet Aybaba bizzat izledi

Beşiktaş'ın Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba bir kez daha oyuncu izlemek için yurt dışına gitti. İşbaşı yaptığı günden itibaren yeni sezon çalışmalarını sürdüren Aybaba, önceki akşam UEFA Avrupa Ligi son 16 turu maçında karşı karşıya gelen ve 1-1 sona eren Sporting-Atalanta karşılaşmasını takip etti.