BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Fernando Santos'un da gözüne giremedi!

Hırvat futbolcunun yerine yaz döneminde kaliteli bir takviye yapılacak. Oynadığı 23 resmi maçın sadece 7'sine ilk 11'de başlayabilen Rebic toplam 691 dakika süre aldı. Santos, Konyaspor ve İstanbulspor maçlarında kadroya almadığı Rebic'i, Galatasaray derbisi kafilesine dahil etse de süre vermedi.





