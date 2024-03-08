BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Fernando Santos'un da gözüne giremedi!
Son dakika spor haberleri... Beşiktaş'a geldiğİ günden bu yana bir türlü istenilen seviyeye yükselemeyen yıldız isim Fernando Santos'un da gözüne giremedi. Siyah-beyazlıların bu noktada nasıl bir yol izleyeceği ise merak konusu oldu. İşte o isim ve detaylar... BJK SPOR HABERLERİ
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Hırvat futbolcunun yerine yaz döneminde kaliteli bir takviye yapılacak. Oynadığı 23 resmi maçın sadece 7'sine ilk 11'de başlayabilen Rebic toplam 691 dakika süre aldı. Santos, Konyaspor ve İstanbulspor maçlarında kadroya almadığı Rebic'i, Galatasaray derbisi kafilesine dahil etse de süre vermedi.
Gerek düşük idman performansı gerekse de mental sıkıntılar nedeniyle formayı unutan ve rekabette çok geride kalan Rebic önümüzdeki sezon Beşiktaş'ta olmayacak.
Milan'dan transfer edilen Rebic için bonservis bedeli ödenmezken 280 bin Euro imza parası ve senelik 2.5 milyon Euro yıllık ücret verilmişti. Hırvat yıldızın sözleşmesi 30 Haziran 2025 yılında sona erecek.
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