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Transferde Altay Bayındır bombası! Beşiktaş ve Galatasaray...

Son dakika spor haberi: Süper Lig devleri Beşiktaş ve Galatasaray, transferde karşı karşıya geldi. İki ezeli rakip, Manchester United forması giyen A Milli kalecimiz Altay Bayındır'ın peşine düştü. İngiliz basını, Altay Bayındır'ın transferdeki son durumu hakkında flaş bir iddiada bulundu. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2024 Çarşamba 11:12
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Transferde Altay Bayındır bombası! Beşiktaş ve Galatasaray...

Sezon başında Manchester United'a transfer olan Altay Bayındır, bir türlü aradığı forma şansını bulamadı. Milli kaleci büyük umutlarla gittiği Ada ekibinden ayrılma kararı aldı.

Transferde Altay Bayındır bombası! Beşiktaş ve Galatasaray...

SADECE 1 MAÇA ÇIKABİLDİ

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den 5 milyon Euro bonservisle Manchester United'a transfer olan Altay Bayındır, kadroda kendisine yer bulamadı. Sadece 1 maça çıkabilen Altay Bayındır geleceğiyle ilgili kararını verdi.

Transferde Altay Bayındır bombası! Beşiktaş ve Galatasaray...

ADA EKİBİNDEN AYRILIYOR
Akşam'ın İngiliz basınından derlediği habere göre; Manchester United'da Andre Onana'nın arkasında kalan Altay Bayındır'ın forma şansı bulabilmesi için takımdan ayrılmak istediği ifade dildi. Milli yıldız sezon sonunda takımdan ayrılabilir.

Transferde Altay Bayındır bombası! Beşiktaş ve Galatasaray...

SÜPER LİG DEVİNE TRANSFER OLUYOR

Haberde, 25 yaşındaki milli kalecinin Süper Lig'e döneceği ileri sürülürken Galatasaray'ın yıldız file bekçisi için harekete geçtiği belirtildi. Altay'ın sezon sonunda ayrılığına kesin gözüyle bakılıyor.

Transferde Altay Bayındır bombası! Beşiktaş ve Galatasaray...

Milli file bekçisinin Galatasaray'a ya da Beşiktaş'a gidebileceği öne sürüldü.

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