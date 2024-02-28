Transferde Altay Bayındır bombası! Beşiktaş ve Galatasaray...
Son dakika spor haberi: Süper Lig devleri Beşiktaş ve Galatasaray, transferde karşı karşıya geldi. İki ezeli rakip, Manchester United forması giyen A Milli kalecimiz Altay Bayındır'ın peşine düştü. İngiliz basını, Altay Bayındır'ın transferdeki son durumu hakkında flaş bir iddiada bulundu. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...
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ADA EKİBİNDEN AYRILIYOR
SÜPER LİG DEVİNE TRANSFER OLUYOR
Haberde, 25 yaşındaki milli kalecinin Süper Lig'e döneceği ileri sürülürken Galatasaray'ın yıldız file bekçisi için harekete geçtiği belirtildi. Altay'ın sezon sonunda ayrılığına kesin gözüyle bakılıyor.
Milli file bekçisinin Galatasaray'a ya da Beşiktaş'a gidebileceği öne sürüldü.
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