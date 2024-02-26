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Beşiktaş, Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Son dakika spor haberleri...Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2024 Pazartesi 18:26
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Beşiktaş, Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik direktör Fernando Santos yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti. İstanbulspor maçında oynayan futbolcular, rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı. Diğer futbolcuların ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başladıkları idman, çift kale maçla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla tamamlayarak kampa girecek.

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