Beşiktaş'ta hataya yer yok! İşte Fernando Santos'un İstanbulspor maçı 11'i

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda İstanbulspor ile karşı karşıya geliyor. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak maç 19.00'da başlayacak ve karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Süper Lig'de çıktığı 26 maçta 13 galibiyet, 4 beraberlik, 9 yenilgi yaşayan Beşiktaş, 43 puan ve averajla 4. sırada yer alıyor. Son 3 lig maçında 7 puan toplayan ve kalesinde gol görmeyen siyah-beyazlılar İstanbulspor'u yenerek üçüncülük için yarıştığı Trabzonspor karşısında avantaj yakalamak istiyor

6 FUTBOLCU KADRODA YOK

Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı son 3 karşılaşmada mağlup olmadı ve kalesini gole kapattı. Ligin son 3 haftasında Trabzonspor ile Konyaspor'u 2-0 mağlup eden siyah-beyazlılar, Kayserispor ile de 0-0 berabere kaldı. Siyah-beyazlılar, İstanbulspor'u yenerek ligdeki yenilmezlik serisini 4 maça çıkarmaya çalışacak. Beşiktaş'ta 6 futbolcu forma giyemeyecek. Sözleşmesi dondurulan Amir'in dışında sakatlıkları bulunan Chamberlain ile Tayfur Bingöl forma giyemeyecek. Ante Rebic, Tayyip Talha ve Emrecan Terzi ise Santos tarafından kadroya alınma

8 OYUNCU KART CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta 8 futbolcu İstanbulspor müsabakası öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Necip Uysal, Jonas Svensson, Arthur Masuaku, Daniel Amartey, Gedson Fernandes, Bakhtiyor Zaynutdinov, Semih Kılıçsoy ve Demir Ege Tıknaz, bugün de kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.

GEDSON VE SEMİH KULÜBEDE

Beşiktaş'ta teknik direktör Santos, ceza sınırında bulunan oyuncuların fazlalığı nedeniyle İstanbulspor maçında ilk 11'de değişikliğe gidecek. Portekizli çalıştırıcının, Galatasaray ile Tüpraş Stadı'nda oynayacakları derbiyi düşünerek bazı oyuncuları yedeğe çekmesi bekleniyor. Bu isimlerin başında da son haftaların parlayan yıldızı Semih Kılıçsoy ile Gedson Fernandes olması bekleniyor. İki futbolcu da maçın gidişatına göre ikinci yarıda oyuna dahil olaca

50'NCİ RANDEVU

Beşiktaş ile İstanbulspor bugünde kadar Süper Lig'de 49 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda siyah-beyazlılar 31 kez sahadan galibiyet ile ayrılırken, sarı-siyahlılar ise 4 defa rakibini mağlup etmeyi başardı. İki ekip arasındaki 14 karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı. Beşiktaş'ın 82 golüne, İstanbulspor 32 golle karşılık verdi.

20 YILDIR RAKİBİNE YENİLMİYOR

Beşiktaş, İstanbulspor'a karşı 20 senedir kaybetmiyor. Boğazın Boğaları, siyah-beyazlılara karşı son galibiyetini 2003-04 sezonunun 23. haftasında 2-1'lik skor ile elde etmişti. Söz konusu süreçte rakibiyle Süper Lig'de 5 müsabakaya çıkan İstanbulspor, 3 kez mağlup olurken, 2 kez de sahadan 1 puanla ayrıldı.

İSTANBULSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LER

İstanbulspor: Alp Arda, Sambissa, Mehmet, Bartu, Coly, Ali, Vefa, Vorobjovas, Jackson, Mamadou, Emir Kaan

Beşiktaş: Mert, Onur, Necip, Colley, Zaynutdinov, Al-Musrati, Salih, Ghezzal, Muci, Rashica, Cenk