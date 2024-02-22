TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta Salih Uçan'ın yeni adresi hayrete düşürdü!

Bu sezon Süper Lig'de beklentilerin altında kalan Beşiktaş'ta, iç transfer konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan ve takımdan ayrılacağı konuşulan Salih Uçan ile ilgili ilginç bir transfer iddiası ortaya atıldı.