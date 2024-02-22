Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta Salih Uçan'ın yeni adresi hayrete düşürdü!

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta Salih Uçan'ın yeni adresi hayrete düşürdü!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta geleceği büyük merak konusu haline gelen isimlerden birisi olan Salih Uçan ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Son olarak futbolcunun o takım ile prensip anlaşmaya vardığı öğrenildi. Oyuncunun yeni takımı ise büyük yankı uyandırdı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2024 Perşembe 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta Salih Uçan'ın yeni adresi hayrete düşürdü!

Bu sezon Süper Lig'de beklentilerin altında kalan Beşiktaş'ta, iç transfer konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan ve takımdan ayrılacağı konuşulan Salih Uçan ile ilgili ilginç bir transfer iddiası ortaya atıldı.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta Salih Uçan'ın yeni adresi hayrete düşürdü!

İtalyan basınında çıkan haberde Salih Uçan'ın bu sezon sonunda takımdan ayrılacağını, hatta tecrübeli oyuncunun Lazio kulübüyle prensip anlaşmasına vardığı öne sürüldü. Salih Uçan, 2014-15 sezonlarında Serie A'da kiralık olarak Roma forması terletmişti.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta Salih Uçan'ın yeni adresi hayrete düşürdü!

İtalyan devi, Salih Uçan'ın satın alma opsiyonunu kullanmak istememişti. Salih 2018'de de yarım sezon Empoli'de oynadı.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta Salih Uçan'ın yeni adresi hayrete düşürdü!

30 yaşındaki oyuncu, Lazio'ya imza atarsa başkent ekibi Roma'nın ezeli rakibine gitmiş olacak. Salih Uçan, Beşiktaş formasıyla 76 maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 6 gol ve 13 asist üreterek skora katkı sağladı.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta Salih Uçan'ın yeni adresi hayrete düşürdü!

Ana mevkisi merkez orta saha olan Salih Uçan on numara ve ön libero olarak sahada görev alabiliyor. Futbolcunun bu çok yönlülüğü dikkat çekiyor.

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