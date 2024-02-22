TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta Salih Uçan'ın yeni adresi hayrete düşürdü!
Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta geleceği büyük merak konusu haline gelen isimlerden birisi olan Salih Uçan ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Son olarak futbolcunun o takım ile prensip anlaşmaya vardığı öğrenildi. Oyuncunun yeni takımı ise büyük yankı uyandırdı. İşte detaylar...
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30 yaşındaki oyuncu, Lazio'ya imza atarsa başkent ekibi Roma'nın ezeli rakibine gitmiş olacak. Salih Uçan, Beşiktaş formasıyla 76 maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 6 gol ve 13 asist üreterek skora katkı sağladı.
Ana mevkisi merkez orta saha olan Salih Uçan on numara ve ön libero olarak sahada görev alabiliyor. Futbolcunun bu çok yönlülüğü dikkat çekiyor.
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