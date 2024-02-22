Beşiktaş'ta İstanbulspor maçı hazırlıkları sürüyor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında 25 Şubat Pazar günü deplasmanda İstanbulspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Fernando Santos yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, taktik çalışmasının ardından dar alanda oynanan çift kale maçla sonra erdi.

Beşiktaş, İstanbulspor maçının hazırlıklarına, yarın saat 11.30'da basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.